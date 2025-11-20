Рейтинг@Mail.ru
10:12 20.11.2025
Легенда балета: 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Легенда балета: 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Ее выход на сцену был настоящим событием, ее слава гремела на весь мир. Она была любимицей публики и примой Большого театра, а также стала музой для многих известных деятелей искусства.
2025
Легенда балета: 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Ее выход на сцену был настоящим событием, ее слава гремела на весь мир. Она была любимицей публики и примой Большого театра, а также стала музой для многих известных деятелей искусства. Ровно сто лет прошло с момента рождения Майи Плисецкой – балерины, чей "Умирающий лебедь" вошел в историю мирового балета. О жизни легендарной актрисы – в сюжете РИА Новости.
Балерина Майя Плисецкая родилась 100 лет назад

Ее выход на сцену был настоящим событием, ее слава гремела на весь мир. Она была любимицей публики и примой Большого театра, а также стала музой для многих известных деятелей искусства.
Ровно сто лет прошло с момента рождения Майи Плисецкой – балерины, чей "Умирающий лебедь" вошел в историю мирового балета.
О жизни легендарной актрисы – в сюжете РИА Новости.
Аве Майя: непростая судьба и великие балеты Плисецкой
