Легенда балета: 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Легенда балета: 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Ее выход на сцену был настоящим событием, ее слава гремела на весь мир. Она была любимицей публики и примой Большого театра, а также стала музой для многих известных деятелей искусства.
2025-11-20T10:12:00+03:00
майя плисецкая
большой театр
балет
россия
ссср
2025
Ее выход на сцену был настоящим событием, ее слава гремела на весь мир. Она была любимицей публики и примой Большого театра, а также стала музой для многих известных деятелей искусства. Ровно сто лет прошло с момента рождения Майи Плисецкой – балерины, чей "Умирающий лебедь" вошел в историю мирового балета.
О жизни легендарной актрисы – в сюжете РИА Новости.
видео, майя плисецкая, большой театр, балет, россия, ссср
Видео, Майя Плисецкая, Большой театр, Балет, Россия, СССР
Ее выход на сцену был настоящим событием, ее слава гремела на весь мир. Она была любимицей публики и примой Большого театра, а также стала музой для многих известных деятелей искусства.