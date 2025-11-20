Легенда балета: 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой

Балерина Майя Плисецкая родилась 100 лет назад

Ее выход на сцену был настоящим событием, ее слава гремела на весь мир. Она была любимицей публики и примой Большого театра, а также стала музой для многих известных деятелей искусства.