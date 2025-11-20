Рейтинг@Mail.ru
Рубио обсудит с европейскими чиновниками план по урегулированию, пишет WSJ - РИА Новости, 20.11.2025
19:34 20.11.2025 (обновлено: 19:37 20.11.2025)
Рубио обсудит с европейскими чиновниками план по урегулированию, пишет WSJ
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу обсудит новый план США по Украине с европейскими чиновниками, ответственными за нацбезопасность, новый план США по Украине, утверждает The Wall Street Journal.
"Европейские чиновники сообщают, что они не участвовали в создании плана и до этого момента не были проинформированы об американском предложении. По информации некоторых европейских и американских чиновников, госсекретарь США Марко Рубио в пятницу проведет переговоры с высокопоставленными европейскими чиновниками, ответственными за национальную безопасность", - пишет СМИ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В офисе Зеленского заявили, что он получил проект плана по урегулированию
Вчера, 19:25
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Консультации с США по урегулированию на Украине не идут, заявил Песков
Вчера, 13:18
 
