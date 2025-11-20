План ЕС по Украине сводится лишь к ослаблению России, заявила Каллас

"В ЕС уже введены санкции, под которые попали более 550 судов, и проведены обширные дипломатические переговоры с так называемыми "черными" государствами, под флагами которых регистрируются эти суда. Теперь мы стремимся заключить предварительные соглашения о договоре с этими странами. Это законный механизм, позволяющий одной стороне проводить досмотр судна другой страны, что замедляет работу "теневого флота" и сокращает доходы России. Поэтому мы продолжим работать над расширением санкций против "теневого флота" - как в отношении самих судов, так и тех, кто обеспечивает их деятельность", - добавила глава евродипломатии.