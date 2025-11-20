Рейтинг@Mail.ru
План ЕС по Украине сводится лишь к ослаблению России, заявила Каллас - РИА Новости, 20.11.2025
19:27 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/plan-2056413395.html
План ЕС по Украине сводится лишь к ослаблению России, заявила Каллас
План ЕС по Украине сводится лишь к ослаблению России, заявила Каллас
План ЕС по Украине сводится лишь к ослаблению России, заявила Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас заявил по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что план Евросоюза по Украине включает два пункта: ослабить Россию и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:27:00+03:00
2025-11-20T19:27:00+03:00
План ЕС по Украине сводится лишь к ослаблению России, заявила Каллас

Каллас: план ЕС по Украине сводится лишь к ослаблению России и поддержке Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявил по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что план Евросоюза по Украине включает два пункта: ослабить Россию и поддержать Украину.
"Давление должно оказываться на агрессора, а не на жертву. Поощрение агрессии лишь приведет к ее усилению. У ЕС есть абсолютно чёткий план из двух пунктов. Во-первых, ослабить Россию. Во-вторых, поддержать Украину", - сказала она.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На Западе раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Вчера, 12:08
Каллас считает, что санкции против России эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы России от продажи углеводородов.
"В ЕС уже введены санкции, под которые попали более 550 судов, и проведены обширные дипломатические переговоры с так называемыми "черными" государствами, под флагами которых регистрируются эти суда. Теперь мы стремимся заключить предварительные соглашения о договоре с этими странами. Это законный механизм, позволяющий одной стороне проводить досмотр судна другой страны, что замедляет работу "теневого флота" и сокращает доходы России. Поэтому мы продолжим работать над расширением санкций против "теневого флота" - как в отношении самих судов, так и тех, кто обеспечивает их деятельность", - добавила глава евродипломатии.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого теневого флота в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Закончится трагедией": на Западе рассказали о решении Трампа по Украине
Вчера, 06:34
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп завис между своей интуицией и русофобией западных элит
19 ноября, 08:00
 
