План ЕС по Украине сводится лишь к ослаблению России, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 20 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявил по итогам встречи глав МИД стран ЕС заявила, что план Евросоюза по Украине включает два пункта: ослабить Россию и поддержать Украину.
Каллас считает, что санкции против России эффективны, поскольку они позволяют снизить доходы России от продажи углеводородов.
"В ЕС уже введены санкции, под которые попали более 550 судов, и проведены обширные дипломатические переговоры с так называемыми "черными" государствами, под флагами которых регистрируются эти суда. Теперь мы стремимся заключить предварительные соглашения о договоре с этими странами. Это законный механизм, позволяющий одной стороне проводить досмотр судна другой страны, что замедляет работу "теневого флота" и сокращает доходы России. Поэтому мы продолжим работать над расширением санкций против "теневого флота" - как в отношении самих судов, так и тех, кто обеспечивает их деятельность", - добавила глава евродипломатии.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого теневого флота в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщал, что спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер участвовали в разработке нового плана США по урегулированию на Украине.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
