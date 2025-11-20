Рейтинг@Mail.ru
"Сможет организовать". В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России
15:57 20.11.2025 (обновлено: 17:54 20.11.2025)
"Сможет организовать". В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России
"Сможет организовать". В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России - РИА Новости, 20.11.2025
"Сможет организовать". В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России
Киевский режим всеми силами стремится напрямую вовлечь НАТО в конфликт на Украине посредством провокаций на территории стран-членов альянса, заявил бывший... РИА Новости, 20.11.2025
"Сможет организовать". В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России

Брайен: Украина устраивает провокации с целью втянуть НАТО в конфликт с Россией

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киевский режим всеми силами стремится напрямую вовлечь НАТО в конфликт на Украине посредством провокаций на территории стран-членов альянса, заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

"Тем временем Украина отчаянно устраивает провокации руками своих перегруженных спецслужб, чтобы перенести боевые действия в Европу и помочь режиму выстоять. <…> Замысел прост: Украина в ужасном состоянии, и шансы выжить у нее крайне малы. От неминуемой военной катастрофы ее спасет военное вмешательство НАТО — если его получится организовать", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ рассказали, что будет делать Зеленский из-за плана США по Украине
Вчера, 12:43
Автор также отмечает, что несмотря на все дерзкие заявления чиновников НАТО и проукраинских лидеров Европы, неготовность альянса к войне очевидна.
"НАТО не располагает достаточными арсеналами, у нее мало боевых подразделений и не хватает беспилотников и иной ключевой техники для развертывания экспедиционных сил на Украине", — подчеркивает он.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину, пострадавших нет. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш безосновательно обвинил в происшествии Россию.
Позже Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются. В Москве неоднократно опровергали причастность к подобным диверсиям.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Киев постоянно использует провокации под чужим флагом, заявил источник
15 ноября, 23:40
 
В миреУкраинаРоссияДональд ТускВладислав Косиняк-КамышПольшаНАТОМинистерство обороны СШАДело Миндича
 
 
