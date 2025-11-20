МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киевский режим всеми силами стремится напрямую вовлечь НАТО в конфликт на Украине посредством провокаций на территории стран-членов альянса, заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.
"Тем временем Украина отчаянно устраивает провокации руками своих перегруженных спецслужб, чтобы перенести боевые действия в Европу и помочь режиму выстоять. <…> Замысел прост: Украина в ужасном состоянии, и шансы выжить у нее крайне малы. От неминуемой военной катастрофы ее спасет военное вмешательство НАТО — если его получится организовать", — говорится в материале.
"НАТО не располагает достаточными арсеналами, у нее мало боевых подразделений и не хватает беспилотников и иной ключевой техники для развертывания экспедиционных сил на Украине", — подчеркивает он.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину, пострадавших нет. В понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на месте произошел взрыв. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш безосновательно обвинил в происшествии Россию.
Позже Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы. При этом премьер бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией.