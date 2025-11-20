Hill: конгрессмены не знали о плане США по Украине

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Конгрессмены США, в том числе ярые сторонники Киева, не были в курсе по поводу разрабатываемого американскими властями плана по урегулированию на Украине, многие узнали о нем из СМИ, пишет газета Hill.

"Ведущие сторонники Украины в конгрессе, похоже, пребывали в неведении... Некоторым законодателям пришлось узнать подробности плана по урегулированию из 28 пунктов в основном из сообщений портала Axios, который первым опубликовал эту историю, и газеты Financial Times, которая впоследствии опубликовала подробности плана", - пишет издание.

Как пишет Hill, среди тех, кто не знал о плане, был и ярый сторонник поддержки Украины американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"Я не знаю, что это за план из 28 пунктов", - приводит издание слова Грэма*.

Сенатор заявил, что рад слышать о разработке плана, но отметил, что любой план должен быть подкреплен серьёзными военными обязательствами США перед Украиной.

Еще один сенатор-республиканец Майк Раундс заявил, что не видел каких-либо деталей о предлагаемом США плане по Украине.

Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".

По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.