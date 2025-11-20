Рейтинг@Mail.ru
Hill: конгрессмены не знали о плане США по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/plan-2056264787.html
Hill: конгрессмены не знали о плане США по Украине
Hill: конгрессмены не знали о плане США по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
Hill: конгрессмены не знали о плане США по Украине
Конгрессмены США, в том числе ярые сторонники Киева, не были в курсе по поводу разрабатываемого американскими властями плана по урегулированию на Украине,... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:35:00+03:00
2025-11-20T12:35:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
https://ria.ru/20251120/kallas-2056224711.html
https://ria.ru/20250501/uregulirovanie-2014620907.html
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056251039.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Hill: конгрессмены не знали о плане США по Украине

Hill: даже ярые сторонники Украины в конгрессе не знали о плане США по Украине

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Конгрессмены США, в том числе ярые сторонники Киева, не были в курсе по поводу разрабатываемого американскими властями плана по урегулированию на Украине, многие узнали о нем из СМИ, пишет газета Hill.
"Ведущие сторонники Украины в конгрессе, похоже, пребывали в неведении... Некоторым законодателям пришлось узнать подробности плана по урегулированию из 28 пунктов в основном из сообщений портала Axios, который первым опубликовал эту историю, и газеты Financial Times, которая впоследствии опубликовала подробности плана", - пишет издание.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Каллас высказалась о плане США по Украине
Вчера, 10:34
Как пишет Hill, среди тех, кто не знал о плане, был и ярый сторонник поддержки Украины американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
"Я не знаю, что это за план из 28 пунктов", - приводит издание слова Грэма*.
Сенатор заявил, что рад слышать о разработке плана, но отметил, что любой план должен быть подкреплен серьёзными военными обязательствами США перед Украиной.
Еще один сенатор-республиканец Майк Раундс заявил, что не видел каких-либо деталей о предлагаемом США плане по Украине.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Госдеп призвал Россию и Украину представить идеи по урегулированию
1 мая, 21:59
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ раскрыли, что Киев может сделать из-за плана США по конфликту
Вчера, 11:55
 
В миреУкраинаСШАКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала