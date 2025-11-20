План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишет WSJ

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского лидера Владимира Путина, озвученным на саммите на Аляске, пишет газета The Wall Street Journal.
Отмечается также, что Вашингтон при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность Москвы в оживлении экономических отношений с Западом.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.
При этом остается неясным, как Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.
По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. При этом, добавляет телеканал, Трамп уже одобрил документ.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.