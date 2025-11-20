Рейтинг@Mail.ru
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишет WSJ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 20.11.2025 (обновлено: 10:18 20.11.2025)
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишет WSJ
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишет WSJ - РИА Новости, 20.11.2025
План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишет WSJ
Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского лидера Владимира Путина, озвученным на... РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Стив Уиткофф

План Трампа по Украине соответствует предложениям Путина, пишет WSJ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского лидера Владимира Путина, озвученным на саммите на Аляске, пишет газета The Wall Street Journal.
"Элементы нового плана Трампа соответствуют тому, что Путин предложил во время встреч с Уиткоффом в августе и позднее на саммите с Трампом на Аляске", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Остались сутки. Режим Зеленского охватила агония
Вчера, 08:00
Отмечается также, что Вашингтон при реализации возможного мирного соглашения полагается на заинтересованность Москвы в оживлении экономических отношений с Западом.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.
Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00
При этом остается неясным, как Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.
По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер. При этом, добавляет телеканал, Трамп уже одобрил документ.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины
16 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСтив Уиткофф
 
 
