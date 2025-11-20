Рейтинг@Mail.ru
Игорь Петренко рассказал о роли в сериале "Нюрнбергская история"
23:39 20.11.2025
Игорь Петренко рассказал о роли в сериале "Нюрнбергская история"
Игорь Петренко рассказал о роли в сериале "Нюрнбергская история"
Исполнитель одной из ролей в представленном в четверг художественном сериале "Нюрнбергская история" Игорь Петренко рассказал РИА Новости, почему эта роль для... РИА Новости, 20.11.2025
россия, нюрнбергский процесс, институт развития интернета, игорь петренко
Культура, Россия, Нюрнбергский процесс, Институт развития интернета, Игорь Петренко
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Исполнитель одной из ролей в представленном в четверг художественном сериале "Нюрнбергская история" Игорь Петренко рассказал РИА Новости, почему эта роль для него особенна важна.
В день начала работы Нюрнбергского трибунала в Москве в Манеже состоялась премьера художественного сериала "Нюренбергская история".
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
Вчера, 00:05
Сериал переносит зрителя в атмосферу разрушенной Европы 1945 года, где только начинался трудный и принципиальный разговор о преступлениях нацизма и о формировании справедливого мирового порядка. Сюжет разворачивается вокруг молодого советского офицера Игоря Волгина, который сразу после войны отправляется в Германию на поиски брата. Его путь приводит в Нюрнберг — город, уже ставший символом судебного возмездия главарям Третьего рейха. Волею обстоятельств Волгин оказывается в числе переводчиков советской делегации и становится свидетелем того, как впервые в мировой истории создаётся юридический язык для описания преступлений, не имевших аналогов.
Авторы рассматривают Нюрнбергский процесс не только как юридическую процедуру, но и как пространство человеческих драм: попыток осмыслить опыт войны, определить границы ответственности и найти силы для возвращения к мирной жизни. В сериале соединяются историческая точность, внимание к деталям и драматическая линия, раскрывающая внутренние мотивы персонажей.
Рассказывая агентству о сериале, Петренко сообщил, что вырос в семье военных и к ролям военнослужащих в кино относится с особым трепетом.
"Роль в фильме "Нюрнберг" - небольшая, но для меня очень важная не только тем, что попытались создать собирательный образ русского воина-победителя, но и в целом работа над картиной позволила погрузиться в важный для истории нашей страны и всего мира эпизод - в историю главного процесса человечества", - сказал Петренко.
Сериал создан при поддержке Института развития интернета, Российского исторического общества и Фонда Александра Печерского.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском дворце правосудия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Захарова объяснила, почему стало возможно проведение Нюрнбергского процесса
Вчера, 15:01
 
