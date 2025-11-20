https://ria.ru/20251120/peskov-2056282138.html
Песков высказался о возможности трибунала над неонацистами на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности трибунала над неонацистами на Украине, заявил, что время обвинений начнется после... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T13:21:00+03:00
2025-11-20T13:21:00+03:00
2025-11-20T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
россия
украина
россия
в мире, украина, дмитрий песков, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия
Песков: время для трибунала над нацистами на Украине будет после завершения СВО