Консультации с США по урегулированию на Украине не идут, заявил Песков

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия и США не ведут консультации по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, как таковых консультаций сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь также сообщил, что ему ничего не известно о намерении американских генералов, которые сейчас находятся визитом в Киеве , приехать затем в Россию.

По данным газеты Wall Street Journal, министр армии США Дэниел Дрисколл после переговоров с украинской стороной планирует провести встречу с российскими представителями. Как пишет Politico, президент Дональд Трамп направил министра на Украину, чтобы тот представил Зеленскому мирное соглашение, подготовленное Вашингтоном.

План США по урегулированию на Украине

Накануне портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:

передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;

заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;

официальное признание Крыма и Донбасса российскими;

сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;

запрет на размещение на Украине иностранных войск; отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;

установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.