Консультации с США по урегулированию на Украине не идут, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 20.11.2025 (обновлено: 14:28 20.11.2025)
Консультации с США по урегулированию на Украине не идут, заявил Песков
Консультации с США по урегулированию на Украине не идут, заявил Песков
Россия и США не ведут консультации по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.11.2025
Консультации с США по урегулированию на Украине не идут, заявил Песков

Песков: Россия и США не ведут сейчас консультаций по урегулированию на Украине

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия и США не ведут консультации по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, как таковых консультаций сейчас не ведется. Контакты, безусловно, есть", — сказал он журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
СМИ рассказали, что будет делать Зеленский из-за плана США по Украине
Вчера, 12:43
Представитель Кремля подчеркнул, что с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске никаких новаций по этому вопросу не было. Москва в любое время открыта к урегулированию, которое приведет к устранению первопричин конфликта, добавил он.
Пресс-секретарь также сообщил, что ему ничего не известно о намерении американских генералов, которые сейчас находятся визитом в Киеве, приехать затем в Россию.

По данным газеты Wall Street Journal, министр армии США Дэниел Дрисколл после переговоров с украинской стороной планирует провести встречу с российскими представителями. Как пишет Politico, президент Дональд Трамп направил министра на Украину, чтобы тот представил Зеленскому мирное соглашение, подготовленное Вашингтоном.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Финляндии заявили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине
Вчера, 11:31

План США по урегулированию на Украине

Накануне портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;
  • заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск; отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным.
По информации Reuters, Штаты дали понять Зеленскому, что он должен принять план. CBS утверждает, что для обсуждения документа в страну прибыл министр американской армии Дэниел Дрисколл.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп завис между своей интуицией и русофобией западных элит
19 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
