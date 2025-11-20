Рейтинг@Mail.ru
Европа теряет сдержанность и обдуманность в отношении России, заявил Песков
20.11.2025
13:15 20.11.2025
Европа теряет сдержанность и обдуманность в отношении России, заявил Песков
Европа теряет сдержанность и обдуманность в отношении России, заявил Песков - РИА Новости, 20.11.2025
Европа теряет сдержанность и обдуманность в отношении России, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность своих подходов в отношении России.
Европа теряет сдержанность и обдуманность в отношении России, заявил Песков

Песков: Европа теряет сдержанность и обдуманность в отношении России

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность своих подходов в отношении России.
Журналисты попросили прокомментировать Пескова информацию о том, что председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности заявил, якобы Европе для успешного противодействия России необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием.
"Все больше европейцев теряют сдержанность и обдуманность своих подходов, это очевидно", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Обермана.
