Песков отреагировал на призыв главы Airbus разместить ядерное оружие в ЕС

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационным заявлением призыв главы Airbus Рене Обермана о тактическом ядерном оружии в Европе для противодействия России.

Журналисты попросили прокомментировать Пескова информацию о том, что председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности заявил, якобы Европе для успешного противодействия России необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием.