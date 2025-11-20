Песков отреагировал на призыв главы Airbus разместить ядерное оружие в ЕС

https://ria.ru/20251120/peskov-2056279614.html
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационным заявлением призыв главы Airbus Рене Обермана о тактическом ядерном оружии в Европе
2025-11-20T13:14:00+03:00
Песков назвал провокационным заявлением призыв главы Airbus о ядерном оружии
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал провокационным заявлением призыв главы Airbus Рене Обермана о тактическом ядерном оружии в Европе для противодействия России.
Журналисты попросили прокомментировать Пескова информацию о том, что председатель совета директоров Airbus Рене Оберман на Берлинской конференции по безопасности заявил, якобы Европе для успешного противодействия России необходимо обзавестись тактическим ядерным оружием.
"Некоторые (европейцы - ред.), к сожалению, допускают такие провокационные заявления, собственно, призывая к каким-то дальнейшим шагам по нагнетанию напряженности", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Обермана.