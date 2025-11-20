Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение, служившее для наблюдения за Солнцем и Луной, сообщило новостное агентство Andina.

"Перуанские археологи обнаружили астрономическое сооружение, на 1000 лет старше знаменитой солнечной обсерватории Чанкильо (построенной около 250 года до н. э.), считающейся старейшей в Америке , в археоастрономическом комплексе, расположенном на побережье региона Анкаш", - отметило СМИ.

Археолог Иван Гесси полагает, что эта ценная находка позволит учёным переосмыслить понимание развития астрономии в доиспанском Перу

"Существуют сооружения, которые, по-видимому, выполняли астрономическую функцию гораздо раньше Чанкильо. Они... демонстрируют особые методы строительства с использованием камня, глины и необожженного кирпича", - приводит агентство слова исследователя.

Эта система регистрировала не только движение Солнца, но и лунные явления.

"Теперь у нас есть более полное представление о Чанкильо как о месте для наблюдений за Солнцем и Луной", - цитирует археолога СМИ.