Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение
Наука
 
01:59 20.11.2025 (обновлено: 02:15 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/peru-2056166476.html
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение - РИА Новости, 20.11.2025
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение, служившее для наблюдения за Солнцем и Луной, сообщило новостное агентство Andina. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:59:00+03:00
2025-11-20T02:15:00+03:00
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение

В Перу обнаружили древнее сооружение для наблюдения за Солнцем и Луной

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение, служившее для наблюдения за Солнцем и Луной, сообщило новостное агентство Andina.
"Перуанские археологи обнаружили астрономическое сооружение, на 1000 лет старше знаменитой солнечной обсерватории Чанкильо (построенной около 250 года до н. э.), считающейся старейшей в Америке, в археоастрономическом комплексе, расположенном на побережье региона Анкаш", - отметило СМИ.
Археолог Иван Гесси полагает, что эта ценная находка позволит учёным переосмыслить понимание развития астрономии в доиспанском Перу.
"Существуют сооружения, которые, по-видимому, выполняли астрономическую функцию гораздо раньше Чанкильо. Они... демонстрируют особые методы строительства с использованием камня, глины и необожженного кирпича", - приводит агентство слова исследователя.
Эта система регистрировала не только движение Солнца, но и лунные явления.
"Теперь у нас есть более полное представление о Чанкильо как о месте для наблюдений за Солнцем и Луной", - цитирует археолога СМИ.
Чанкильо - древний комплекс, расположенный в регионе Анкаш. Сохранились остатки форта, жилые помещения, солнечная обсерватория из 13 башен, выстроенных на равном расстоянии друг от друга. Эти башни отражали положения восхода и захода солнца и служили своеобразным календарем.
Наука
 
 
