https://ria.ru/20251120/peru-2056166476.html
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение - РИА Новости, 20.11.2025
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение, служившее для наблюдения за Солнцем и Луной, сообщило новостное агентство Andina. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:59:00+03:00
2025-11-20T01:59:00+03:00
2025-11-20T02:15:00+03:00
наука
перу
америка
луна
в мире
археология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg
https://ria.ru/20250627/tsivilizatsiya-2025608285.html
https://ria.ru/20251005/tayna-2045915856.html
перу
америка
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_14772345aa63dee702e2b02f8d56cce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
перу, америка, луна, в мире, археология
Наука, Перу, Америка, Луна, В мире, Археология
Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение
В Перу обнаружили древнее сооружение для наблюдения за Солнцем и Луной
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноя - РИА Новости. Археологи обнаружили в Перу старейшее в Америке астрономическое сооружение, служившее для наблюдения за Солнцем и Луной, сообщило новостное агентство Andina.
"Перуанские археологи обнаружили астрономическое сооружение, на 1000 лет старше знаменитой солнечной обсерватории Чанкильо (построенной около 250 года до н. э.), считающейся старейшей в Америке
, в археоастрономическом комплексе, расположенном на побережье региона Анкаш", - отметило СМИ.
Археолог Иван Гесси полагает, что эта ценная находка позволит учёным переосмыслить понимание развития астрономии в доиспанском Перу
.
"Существуют сооружения, которые, по-видимому, выполняли астрономическую функцию гораздо раньше Чанкильо. Они... демонстрируют особые методы строительства с использованием камня, глины и необожженного кирпича", - приводит агентство слова исследователя.
Эта система регистрировала не только движение Солнца, но и лунные явления.
"Теперь у нас есть более полное представление о Чанкильо как о месте для наблюдений за Солнцем и Луной", - цитирует археолога СМИ.
Чанкильо - древний комплекс, расположенный в регионе Анкаш
. Сохранились остатки форта, жилые помещения, солнечная обсерватория из 13 башен, выстроенных на равном расстоянии друг от друга. Эти башни отражали положения восхода и захода солнца и служили своеобразным календарем.