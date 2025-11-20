Рейтинг@Mail.ru
Пентагон перенаправил деньги из помощи Украине в производство США - РИА Новости, 20.11.2025
22:44 20.11.2025
Пентагон перенаправил деньги из помощи Украине в производство США
Пентагон перенаправил деньги из помощи Украине в производство США - РИА Новости, 20.11.2025
Пентагон перенаправил деньги из помощи Украине в производство США
США перенаправили почти 30 миллионов долларов, которые ранее предназначались на помощь Украине, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:44:00+03:00
2025-11-20T22:44:00+03:00
в мире
украина
сша
луизиана
министерство обороны сша
украина
сша
луизиана
Новости
ru-RU
в мире, украина, сша, луизиана, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Луизиана, Министерство обороны США
Пентагон перенаправил деньги из помощи Украине в производство США

Пентагон перенаправил $30 млн из помощи Украине в производство минералов в США

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. США перенаправили почти 30 миллионов долларов, которые ранее предназначались на помощь Украине, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия, заявили в Пентагоне.
"Министерство войны сегодня объявило о выделении гранта на сумму 29,9 миллиона долларов компании ElementUS Minerals в рамках Закона о оборонном производстве (DPA). ElementUSA использует этот грант для создания демонстрационного объекта в Грэмерси, штат Луизиана, по выделению и очистке галлия и скандия из существующих промышленных отходов", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, подрядчик должен будет провести серию работ на своем предприятии в штате Техас.
"Эти инвестиции используют средства из Закона о дополнительном финансировании для Украины 2022 года. Они поддерживают цель администрации увеличить производство переработанных критически важных минералов и других производных продуктов", - уточнили в Пентагоне.
Как пояснили в министерстве, США нуждаются в галлии и скандии для создания систем противоракетной обороны, сенсоров, истребителей и гиперзвукового оружия.
В миреУкраинаСШАЛуизианаМинистерство обороны США
 
 
