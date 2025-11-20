Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии заявили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине - РИА Новости, 20.11.2025
11:31 20.11.2025 (обновлено: 11:37 20.11.2025)
В Финляндии заявили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине
В Финляндии заявили о панике из-за тайного плана Трампа по Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сторонники продолжения боевых действий на Украине в Финляндии впали в панику, узнав о существовании тайного плана США и России по урегулированию конфликта, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Сторонники войны в Финляндии в панике, когда Трамп обсуждает мирные переговоры с Путиным", — написал он.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит "тайные консультации" с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, никаких новаций по мирному урегулированию на Украине не было с момента встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где они обсуждали эту тему.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В США назвали причину активной работы над планом по Украине
Вчера, 07:05
 
