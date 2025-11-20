Рейтинг@Mail.ru
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/pakistan-2056166339.html
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией - РИА Новости, 20.11.2025
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях, заявили в посольстве страны в Москве. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:58:00+03:00
2025-11-20T01:58:00+03:00
в мире
пакистан
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_52ea85665e74be29e3c8a3f90b0ee2d4.jpg
https://ria.ru/20250902/putin-2039108409.html
пакистан
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979735178_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c567bf6554f3a63a37fefe1cee7b664a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, россия, москва
В мире, Пакистан, Россия, Москва
Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией

Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пакистан хочет расширить бартерную торговлю с Россией во всех отраслях, заявили в посольстве страны в Москве.
"Пакистан намерен продолжать бартерную торговлю всеми товарами, а не только продуктами питания", - сказали в посольстве газете "Известия".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Пакистана
2 сентября, 14:44
 
В миреПакистанРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала