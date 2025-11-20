https://ria.ru/20251120/ovchinskiy-2056277299.html
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами - РИА Новости, 20.11.2025
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами
В Москве начали внедрять систему дистанционного управления башенными кранами, что позволит снизить уровень травматизма на строительных площадках, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:00:00+03:00
2025-11-20T14:00:00+03:00
2025-11-20T14:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg
https://ria.ru/20251117/ovchinskiy-2055407142.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_091a1e2de97703ac6726e944d105cc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления башенными кранами
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве начали внедрять систему дистанционного управления башенными кранами, что позволит снизить уровень травматизма на строительных площадках, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Внедрение дистанционного управления строительными кранами – это важный шаг в цифровой трансформации строительной отрасли столицы. Эта система повысит безопасность на строительных площадках, полностью исключая риск падения оператора из кабины и минимизируя влияние человеческого фактора", - приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Новая технология позволит сократить простои персонала до 40%, а скорость производственных операций увеличить на 10%, добавляется в пресс-релизе.
В сообщении указывается, что благодаря дистанционному управлению кранами возможно ускорить строительство корпуса Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.