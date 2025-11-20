Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве начали внедрять систему дистанционного управления башенными кранами, что позволит снизить уровень травматизма на строительных площадках, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Внедрение дистанционного управления строительными кранами – это важный шаг в цифровой трансформации строительной отрасли столицы. Эта система повысит безопасность на строительных площадках, полностью исключая риск падения оператора из кабины и минимизируя влияние человеческого фактора", - приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.