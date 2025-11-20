Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами - РИА Новости, 20.11.2025
14:00 20.11.2025
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами - РИА Новости, 20.11.2025
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами
В Москве начали внедрять систему дистанционного управления башенными кранами, что позволит снизить уровень травматизма на строительных площадках, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления кранами

Овчинский: в Москве внедряют дистанционную систему управления башенными кранами

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Перейти в медиабанк
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Москве начали внедрять систему дистанционного управления башенными кранами, что позволит снизить уровень травматизма на строительных площадках, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Внедрение дистанционного управления строительными кранами – это важный шаг в цифровой трансформации строительной отрасли столицы. Эта система повысит безопасность на строительных площадках, полностью исключая риск падения оператора из кабины и минимизируя влияние человеческого фактора", - приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Новая технология позволит сократить простои персонала до 40%, а скорость производственных операций увеличить на 10%, добавляется в пресс-релизе.
В сообщении указывается, что благодаря дистанционному управлению кранами возможно ускорить строительство корпуса Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
