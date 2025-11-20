https://ria.ru/20251120/otdykh-2056365313.html
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха - РИА Новости, 20.11.2025
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха
Российские туристы чаще всего обращаются за помощью после ДТП во время отдыха в Таиланде, рассказал в беседе с телеканалом 360.ru советник гендиректора компании РИА Новости, 20.11.2025
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха
Сгибнев: россияне чаще всего попадают в ДТП во время отдыха в Таиланде