Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха - РИА Новости, 20.11.2025
16:48 20.11.2025
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха - РИА Новости, 20.11.2025
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха
Российские туристы чаще всего обращаются за помощью после ДТП во время отдыха в Таиланде, рассказал в беседе с телеканалом 360.ru советник гендиректора компании РИА Новости, 20.11.2025
таиланд
турция
египет
таиланд
турция
египет
таиланд, турция, египет
Таиланд, Турция, Египет
Россиян предупредили о самой "аварийной" стране для отдыха

Сгибнев: россияне чаще всего попадают в ДТП во время отдыха в Таиланде

© РИА Новости / Павел Львов
Дорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет
Дорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Дорожное движение в исторической части Пхукет Тауна в провинции Пхукет на острове Пхукет. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские туристы чаще всего обращаются за помощью после ДТП во время отдыха в Таиланде, рассказал в беседе с телеканалом 360.ru советник гендиректора компании "Боровицкое страховое общество", руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.
Таиланде россияне часто разбиваются на байках, скутерах и тук-туках или травятся местной кухней и водой", — сообщил эксперт.
Автомобиль скорой помощи в Индии
В Индии паломников призвали зажимать нос при купании из-за опасной амебы
19 ноября, 22:06
19 ноября, 22:06
Он также подчеркнул, что типичными поводами для обращения к врачу в других курортных странах, например в Турции и Египте, остаются лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы.
Сгибнев предупредил и о других опасных местах для отдыха: эксперт заявил о том, что больше всего россияне рискуют в Италии и ОАЭ из-за дорогой медицины.
Флаг Турции на катере в Анталье
Российский турпоток в Анталью в октябре вырос на 12,3%
10 ноября, 12:48
10 ноября, 12:48
 
ТаиландТурцияЕгипет
 
 
