ООН призвала Россию и Украину продолжить обмен пленными

ООН, 20 ноя - РИА Новости. ООН призывает РФ и Украину продолжить обмен пленными, "принимает к сведению" состоявшийся в четверг обмен телами погибших между сторонами, сообщила и.о. главы отдела Европы, центральной Азии, Северной и Южной Америки департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства ООН Кайоко Гото.