23:58 20.11.2025
ООН призвала Россию и Украину продолжить обмен пленными
ООН призвала Россию и Украину продолжить обмен пленными

Гото: ООН призывает Россию и Украину продолжить обмен пленными

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 20 ноя - РИА Новости. ООН призывает РФ и Украину продолжить обмен пленными, "принимает к сведению" состоявшийся в четверг обмен телами погибших между сторонами, сообщила и.о. главы отдела Европы, центральной Азии, Северной и Южной Америки департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства ООН Кайоко Гото.
"Мы также призываем РФ и Украину продолжать работу по обеспечению дальнейших обменов военнопленными, освобождению гражданских лиц, содержащихся под стражей, и возвращению украинских детей", - сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.
Она отметила, что в ООН "принимают к сведению" состоявшийся в четверг обмен останками погибших солдат между РФ и Украиной.
Ранее источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что в рамках стамбульских договоренностей в четверг Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона - 30 тел погибших российских солдат.
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Появилось видео обмена телами погибших солдат между Россией и Украиной
