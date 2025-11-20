Рейтинг@Mail.ru
Американцы утратили доверие к ООН, заявила кандидат в зампостпреда США - РИА Новости, 20.11.2025
02:38 20.11.2025
Американцы утратили доверие к ООН, заявила кандидат в зампостпреда США
Американцы утратили доверие к ООН, заявила кандидат в зампостпреда США - РИА Новости, 20.11.2025
Американцы утратили доверие к ООН, заявила кандидат в зампостпреда США
Номинированная президентом США Дональдом Трампом на пост заместителя постпреда США при ООН Тэмми Брюс заявила, что американцы разочаровались в международной... РИА Новости, 20.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
оон
в мире, сша, дональд трамп, оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН
Американцы утратили доверие к ООН, заявила кандидат в зампостпреда США

Тэмми Брюс: ООН удалилась от первоначального мандата, предусмотренного уставом

ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Номинированная президентом США Дональдом Трампом на пост заместителя постпреда США при ООН Тэмми Брюс заявила, что американцы разочаровались в международной организации.
"К несчастью, нужно отметить, что за последние 80 лет ООН удалилась от своего первоначального мандата, предусмотренного уставом. ООН стала раздутой, рассредоточенной и неэффективной в решении самых насущных проблем глобальной безопасности и стабильности. Скажем прямо, она потеряла доверие суверена нашей страны, американского народа", - заявила Брюс в ходе слушаний в профильном комитете сената по своей кандидатуре.
Брюс заявила, что для ООН пришло время трансформаций.
Страны ШОС считают необходимым адаптировать ООН к политическим реалиям
Страны ШОС считают необходимым адаптировать ООН к политическим реалиям
Вчера, 12:56
 
В миреСШАДональд ТрампООН
 
 
