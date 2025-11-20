https://ria.ru/20251120/oon-2056169893.html
Американцы утратили доверие к ООН, заявила кандидат в зампостпреда США
Американцы утратили доверие к ООН, заявила кандидат в зампостпреда США - РИА Новости, 20.11.2025
Американцы утратили доверие к ООН, заявила кандидат в зампостпреда США
Номинированная президентом США Дональдом Трампом на пост заместителя постпреда США при ООН Тэмми Брюс заявила, что американцы разочаровались в международной... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:38:00+03:00
2025-11-20T02:38:00+03:00
2025-11-20T02:38:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129706/61/1297066105_0:1104:1640:2026_1920x0_80_0_0_83e3e7c82f65571ee3a70352f5f3f180.jpg
https://ria.ru/20251119/shos--2055984864.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129706/61/1297066105_0:819:1640:2048_1920x0_80_0_0_52f44b6ef001af775da9046b8280741a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН
Американцы утратили доверие к ООН, заявила кандидат в зампостпреда США
Тэмми Брюс: ООН удалилась от первоначального мандата, предусмотренного уставом