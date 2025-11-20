В ООН осудили визит израильского руководства в буферную зону в Сирии

ООН, 20 ноя – РИА Новости. Заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Наджат Рошди осудила визит израильского руководства во главе с премьером Биньямином Нетаньяху в буферную зону на юге Сирии.
Ранее в среду военно-политическое руководство Израиля во главе с Нетаньяху посетили буферную зону на юге Сирии. В поездке участвовали министр обороны, министр иностранных дел, глава Общей службы безопасности и другие высокопоставленные чиновники Израиля. По данным канцелярии Нетаньяху, в ходе поездки премьер посетил форпост Армии обороны Израиля, осмотрел местность, а затем провел обсуждение вопросов безопасности.
"Рошди осуждает сегодняшний заход израильского политического руководства на сирийскую территорию как еще одно грубое нарушение суверенитета Сирии", – говорится в обнародованном заявлении Рошди.