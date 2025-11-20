Рейтинг@Mail.ru
В ООН осудили визит израильского руководства в буферную зону в Сирии - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/oon-2056159633.html
В ООН осудили визит израильского руководства в буферную зону в Сирии
В ООН осудили визит израильского руководства в буферную зону в Сирии - РИА Новости, 20.11.2025
В ООН осудили визит израильского руководства в буферную зону в Сирии
Заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Наджат Рошди осудила визит израильского руководства во главе с премьером Биньямином Нетаньяху в буферную зону на РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T00:46:00+03:00
2025-11-20T00:46:00+03:00
в мире
сирия
израиль
биньямин нетаньяху
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_0:126:3399:2038_1920x0_80_0_0_45f32f1fc1aac80bd4a7bcfa6894133b.jpg
https://ria.ru/20251119/izrail-2056104816.html
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152935/07/1529350712_668:0:3399:2048_1920x0_80_0_0_196633188ef837932a94f6f33b859e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Сирия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН
В ООН осудили визит израильского руководства в буферную зону в Сирии

В ООН осудили визит израильского руководства и Нетаньяху в буферную зону в Сирии

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 20 ноя – РИА Новости. Заместитель спецпосланника генсека ООН по Сирии Наджат Рошди осудила визит израильского руководства во главе с премьером Биньямином Нетаньяху в буферную зону на юге Сирии.
Ранее в среду военно-политическое руководство Израиля во главе с Нетаньяху посетили буферную зону на юге Сирии. В поездке участвовали министр обороны, министр иностранных дел, глава Общей службы безопасности и другие высокопоставленные чиновники Израиля. По данным канцелярии Нетаньяху, в ходе поездки премьер посетил форпост Армии обороны Израиля, осмотрел местность, а затем провел обсуждение вопросов безопасности.
"Рошди осуждает сегодняшний заход израильского политического руководства на сирийскую территорию как еще одно грубое нарушение суверенитета Сирии", – говорится в обнародованном заявлении Рошди.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Нетаньяху высказался о военном присутствии Израиля в Сирии
Вчера, 19:51
 
В миреСирияИзраильБиньямин НетаньяхуООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала