Тираж "Оно" Стивена Кинга временно отозвали из продажи
19:33 20.11.2025
Тираж "Оно" Стивена Кинга временно отозвали из продажи
Тираж романа "Оно" Стивена Кинга временно отозван из продажи, причиной стал актуализация вопроса по маркировке продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:33:00+03:00
2025-11-20T19:33:00+03:00
Новости
ru-RU
Тираж "Оно" Стивена Кинга временно отозвали из продажи

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тираж романа "Оно" Стивена Кинга временно отозван из продажи, причиной стал актуализация вопроса по маркировке продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.
"Тираж на время отозван из продажи для актуализации вопроса по маркировке продукции", - прокомментировали в издательстве отсутствие книги "Оно" на маркетплейсах и некоторых книжных магазинах.
Как убедился корреспондент РИА Новости, роман "Оно" нельзя приобрести на крупных маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon, при этом другие произведения писателя в каталоге товаров представлены. Также роман недоступен в сети книжных магазинов "Читай-город".
В пресс-службе ОРС "Читай-город - Буквоед" подтвердили РИА Новости отсутствие романа в продаже, отметив, что книга не представлена в сети временно.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Книги Симоньян отправили в библиотеки за границу
17 ноября, 16:50
 
