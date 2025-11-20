https://ria.ru/20251120/ono-2056413690.html
Тираж "Оно" Стивена Кинга временно отозвали из продажи
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тираж романа "Оно" Стивена Кинга временно отозван из продажи, причиной стал актуализация вопроса по маркировке продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.
"Тираж на время отозван из продажи для актуализации вопроса по маркировке продукции", - прокомментировали в издательстве отсутствие книги "Оно" на маркетплейсах и некоторых книжных магазинах.
Как убедился корреспондент РИА Новости, роман "Оно" нельзя приобрести на крупных маркетплейсах, таких как Wildberries
и Ozon
, при этом другие произведения писателя в каталоге товаров представлены. Также роман недоступен в сети книжных магазинов "Читай-город".
В пресс-службе ОРС "Читай-город - Буквоед" подтвердили РИА Новости отсутствие романа в продаже, отметив, что книга не представлена в сети временно.