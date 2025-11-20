В Приангарье мужчина застрелил человека во время охоты

ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина во время охоты в темное время суток застрелил человека в лесу на севере Иркутской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Житель поселка Качуг во время ночной охоты, выслеживая по тепловизору зверя, выстрелил из ружья в человека. От тяжелого ранения 38-летний местный житель скончался на месте происшествия. Личность подозреваемого удалось установить при содействии оперативников ГУ МВД России по Иркутской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя поселка Качуг, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемому предъявлено обвинение. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
