Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье мужчина застрелил человека во время охоты - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/okhotnik-2056222269.html
В Приангарье мужчина застрелил человека во время охоты
В Приангарье мужчина застрелил человека во время охоты - РИА Новости, 20.11.2025
В Приангарье мужчина застрелил человека во время охоты
Мужчина во время охоты в темное время суток застрелил человека в лесу на севере Иркутской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T10:25:00+03:00
2025-11-20T10:25:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251002/novosibirsk-2045773485.html
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутская область, Россия
В Приангарье мужчина застрелил человека во время охоты

В Приангарье охотник ночью вместо зверя застрелил в лесу человека

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 20 ноя - РИА Новости. Мужчина во время охоты в темное время суток застрелил человека в лесу на севере Иркутской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Житель поселка Качуг во время ночной охоты, выслеживая по тепловизору зверя, выстрелил из ружья в человека. От тяжелого ранения 38-летний местный житель скончался на месте происшествия. Личность подозреваемого удалось установить при содействии оперативников ГУ МВД России по Иркутской области.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя поселка Качуг, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемому предъявлено обвинение. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
СК возбудил дело после гибели главы района Новосибирска на охоте
2 октября, 08:20
 
ПроисшествияИркутская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала