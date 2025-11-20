Обвинение допросит десять свидетелей по делу судьи в отставке Тришкина

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обвинение планирует допросить 10 свидетелей по делу судьи военного суда в отставке Альберта Тришкина, который, по версии обвинения, в ходе дорожного конфликта выстрелил в таксиста из травматического пистолета, сказано в материалах Видновского суда Московской области, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности. После возбуждения уголовного дела он подал в отставку.