Обвинение допросит десять свидетелей по делу судьи в отставке Тришкина - РИА Новости, 20.11.2025
16:21 20.11.2025
Обвинение допросит десять свидетелей по делу судьи в отставке Тришкина
Обвинение допросит десять свидетелей по делу судьи в отставке Тришкина
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвинение допросит десять свидетелей по делу судьи в отставке Тришкина

© Фото : судьироссии.рфАльберт Тришкин
Альберт Тришкин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : судьироссии.рф
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обвинение планирует допросить 10 свидетелей по делу судьи военного суда в отставке Альберта Тришкина, который, по версии обвинения, в ходе дорожного конфликта выстрелил в таксиста из травматического пистолета, сказано в материалах Видновского суда Московской области, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"По делу проходит один потерпевший и десять свидетелей обвинения", - сказано в материалах.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
У судьи Тришкина есть шанс остаться на свободе, примирившись с потерпевшим
16 июля, 13:34
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. При этом изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу автомобилю марки Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Тришкин назначен судьей военного суда в 2016 году, он специализируется на рассмотрении уголовных дел, одно из них - дело лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова об оправдании терроризма. Только за этот год Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор за наемничество. Данные подсудимых из картотеки суда удалены в целях безопасности. После возбуждения уголовного дела он подал в отставку.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Судью Мальцеву обвинили в получении двух взяток на четыре миллиона рублей
Вчера, 14:51
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
