Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео обмена телами погибших солдат между Россией и Украиной - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 20.11.2025 (обновлено: 15:12 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/obmen-2056330580.html
Появилось видео обмена телами погибших солдат между Россией и Украиной
Появилось видео обмена телами погибших солдат между Россией и Украиной - РИА Новости, 20.11.2025
Появилось видео обмена телами погибших солдат между Россией и Украиной
Телеканал RT опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик обмена телами погибших солдат между Россией и Украиной в рамках стамбульских договорённостей. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T15:10:00+03:00
2025-11-20T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056319479_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ae13365436482f891efa37eefeda27f.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055745215.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ
Передача тел погибших военнослужащих ВСУ.
2025-11-20T15:10
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056319479_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_21c0b8d9b82d9874cd85a43dcbebcace.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появилось видео обмена телами погибших солдат между Россией и Украиной

RT опубликовал видео обмена телами погибших солдат между Россией и Украиной

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Телеканал RT опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик обмена телами погибших солдат между Россией и Украиной в рамках стамбульских договорённостей.
Ранее источник в российской переговорной группе сообщил РИА Новости, что в рамках стамбульских договорённостей в четверг Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона - 30 тел погибших российских солдат.
На видео люди, одетые в белые защитные костюмы, перегружают тела из грузовиков МЧС России в другие фуры.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Остались сутки. Режим Зеленского охватила агония
19 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала