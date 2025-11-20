Рейтинг@Mail.ru
14:57 20.11.2025
Захарова назвала Нюрнберг синонимом борьбы с искажениями истории
Захарова назвала Нюрнберг синонимом борьбы с искажениями истории

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Нюрнберг" превращается в синоним борьбы с искажениями истории Второй мировой войны и ее итогов, закрепленных в уставе ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня Нюрнберг превращается в нарицательный синоним нашей решимости отстаивания в средствах массовой информации исторической правды, борьбы с фальсификациями, фейками, искажением истории Второй мировой войны, ее итогов, закрепленных в уставе Организации Объединенных Наций", - сказала Захарова в ходе выступления на мероприятии по случаю 80-летия Нюрнбергского трибунала.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой
