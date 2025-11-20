Рейтинг@Mail.ru
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя
11:05 20.11.2025 (обновлено: 16:36 20.11.2025)
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя - РИА Новости, 20.11.2025
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя
Двадцатое ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками нацистской Германии.
Ольга Фомченкова
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс – 80 лет спустя
20 ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками из нацистской Германии. Нюрнбергский процесс – уникальный прецедент, где на скамье подсудимых оказались первые государственные лица, виновные в одном из самых трагичных событий ХХ века. Как проходили судебные заседания и кто смог избежать наказания, расскажет РИА Новости.
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя
Двадцатое ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками нацистской Германии.
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс — 80 лет спустя

Двадцатое ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками нацистской Германии.
Нюрнбергский процесс — уникальный прецедент, где на скамье подсудимых оказались первые государственные лица, виновные в одном из самых трагичных событий ХХ века. Как проходили судебные заседания и кто смог избежать наказания, расскажет РИА Новости.
 
