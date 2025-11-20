Нюрнбергский процесс — уникальный прецедент, где на скамье подсудимых оказались первые государственные лица, виновные в одном из самых трагичных событий ХХ века. Как проходили судебные заседания и кто смог избежать наказания, расскажет РИА Новости.
Двадцатое ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками нацистской Германии.
Начало истории мирового права: Нюрнбергский процесс – 80 лет спустя
20 ноября 1945 года стало отправной точкой в истории международного права и торжеством правосудия над военными преступниками из нацистской Германии. Нюрнбергский процесс – уникальный прецедент, где на скамье подсудимых оказались первые государственные лица, виновные в одном из самых трагичных событий ХХ века. Как проходили судебные заседания и кто смог избежать наказания, расскажет РИА Новости.
