Решение Нюрнбергских процессов по-прежнему актуально, заявил посол в ФРГ
Решение Нюрнбергских процессов по-прежнему актуально, заявил посол в ФРГ - РИА Новости, 20.11.2025
Решение Нюрнбергских процессов по-прежнему актуально, заявил посол в ФРГ
Решения Нюрнбергских процессов по сей день актуальны с точки зрения осуждения идеологии расового превосходства, теорий собственной исключительности и деления... РИА Новости, 20.11.2025
БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Решения Нюрнбергских процессов по сей день актуальны с точки зрения осуждения идеологии расового превосходства, теорий собственной исключительности и деления людей на тех, кто лучше и кто хуже, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя годовщину начала Нюрнбергских процессов.
"Решения Нюрнбергского трибунала являются ключевым звеном в плане осознания трагических уроков новейшей истории, их юридической оценки, формирования международно-правовой системы современного мира. Они по-прежнему актуальны с точки зрения безусловного осуждения идеологии расового превосходства, теорий собственной исключительности, деления людей на тех, кто лучше и кто хуже", - сказал Нечаев
.
Он напомнил, что в рамках процесса широко документированы злодеяния Третьего рейха и его пособников, не имеющие прецедентов в мировой истории, не подлежащие забвению и оспариванию.
"Помним и то, что Нюрнбергский процесс отменил срок давности за преступления нацизма против человечности", - добавил дипломат.
В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии
. Международный военный трибунал в Нюрнберге
был учрежден по инициативе СССР
, США
, Великобритании
и Франции
для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 ноября в 11 мск.