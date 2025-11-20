Решение Нюрнбергских процессов по-прежнему актуально, заявил посол в ФРГ

БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Решения Нюрнбергских процессов по сей день актуальны с точки зрения осуждения идеологии расового превосходства, теорий собственной исключительности и деления людей на тех, кто лучше и кто хуже, заявил РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, комментируя годовщину начала Нюрнбергских процессов.

"Решения Нюрнбергского трибунала являются ключевым звеном в плане осознания трагических уроков новейшей истории, их юридической оценки, формирования международно-правовой системы современного мира. Они по-прежнему актуальны с точки зрения безусловного осуждения идеологии расового превосходства, теорий собственной исключительности, деления людей на тех, кто лучше и кто хуже", - сказал Нечаев

Он напомнил, что в рамках процесса широко документированы злодеяния Третьего рейха и его пособников, не имеющие прецедентов в мировой истории, не подлежащие забвению и оспариванию.

"Помним и то, что Нюрнбергский процесс отменил срок давности за преступления нацизма против человечности", - добавил дипломат.

США, Великобритании и В четверг исполняется 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии . Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.