Историк рассказал, поймать всех нацистов было невозможно

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноя - РИА Новости. Задача по поимке и преданию суду всех нацистских преступников, вставшая после Второй мировой войны, была невыполнимой с самого начала, тем не менее, сегодня этот процесс можно считать завершенным в силу естественных причин, связанных со временем, таким мнением в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского трибунала с РИА Новости поделился известный американо-израильский историк Эфраим Зурофф, посвятивший десятилетия "охоте за нацистами".

Поискам военных преступников - немцев, литовцев, украинцев, хорватов, которые участвовали в Холокосте и до сих пор скрываются от правосудия по всему миру, Эфраим Зурофф посвятил половину своих 77 лет. С конца 1970-х годов он работал и возглавлял иерусалимское отделение Центра Симона Визенталя , названного в честь знаменитого охотника за нацистами.

"Работа по привлечению к ответственности всех преступников времен Холокоста и Второй мировой войны никогда не могла быть полностью завершена. Другими словами, всех было совершенно невозможно поймать и покарать. Это не было вопросом человеческой воли, так как масштабы преступлений в годы той войны выходят совершенно за грань здравого смысла. Хорошие люди хотели, чтобы наказали всех плохих. Но когда плохих людей миллионы, привлечь к ответственности их всех просто невозможно", - рассказал Зурофф.

Комментируя историю с украинским националистом Ярославом Гунько, который до сих пор жив и которого несколько лет назад встречали овациями в парламенте Канады , Зурофф отметил, что этот пособник нацистов не был "высокопоставленным офицером" и не представлял важности.

"В данном случае имеет значение лишь глупость властей Канады, которые так и не осознали, что он был на неправильной стороне истории", - подчеркнул "охотник за нацистами".

Зурофф констатировал, что на сегодняшний день попытки привлечь нацистских преступников к ответственности прекращены, потому что они почти все уже мертвы в силу естественных причин. При этом, по словам "охотника за нацистами", для него эта миссия еще не окончена, так как ее следующим этапом стала борьба с искажением Холокоста и истории.

"Искажение Холокоста намного хуже и опаснее, чем его отрицание. Ярким примером искажения является то, что произошло после 7 октября 2023 года (нападение движения ХАМАС на Израиль – ред.). В глазах многих в мире убийцы стали жертвами, а жертвы – убийцами. Это абсурд. Это полностью совпадает с тем, что произошло в некоторых странах, и с теми нарративами касательно преступлений военных лет, которые эти страны создали", - заявил Зурофф.