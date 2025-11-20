Эксперт рассказал об игре о Нюрнбергском трибунале

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Игра о Нюрнбергском трибунале показывает молодой аудитории дилеммы, с которыми столкнулись участники этого трибунала, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.

"Создание интерактивной игры по мотивам Нюрнбергского процесса (при поддержке Института развития интернета , ИРИ - ред.) - попытка использовать современные форматы, чтобы вовлечь в разговор об истории и международном праве молодую аудиторию. Через игровые механики можно показать сложные политические, этические и юридические дилеммы, с которыми столкнулись в свое время участники трибунала", - пояснил он.

Васильев полагает, что, "по сути, это новая форма исторического просвещения, где пользователь становится не наблюдателем, а участником процесса".

Отвечая на вопрос о том, что побудило создать игру на столь необычную тему, он заметил, что она "появилась как ответ на очевидный вызов времени: традиционные форматы — художественное и документальное кино, лекции, книги и журналы — не всегда могут достучаться до аудитории, выросшей в цифровой среде". "Мы искали способ говорить о Нюрнберге с теми, кто не ходит в кинотеатры и редко смотрит телефильмы, но при этом проводит многие часы в интерактивных медиа. Игра стала таким способом", - добавил он.

По словам Васильева, "проект строится на тщательно воссозданной исторической ткани: пользователю предлагается погрузиться в работу трибунала через участие в процессе — от роли аналитиков и переводчиков до представителей обвинения".

"Игровая механика позволяет буквально "потрогать" материал: изучать документы, анализировать показания, принимать решения, которые в реальности определяли ход слушаний. Эта форма даёт возможность ощутить сложность и многослойность процесса — то, что часто ускользает при поверхностном знакомстве с темой", - рассказал председатель правления Фонда Александра Печерского

Он поделился тем, что "при разработке мы опирались на архивные источники и консультации с историками, юристами и психологами".

"В игре используются реальные протоколы, схемы обвинений, биографические справки фигурантов — всё это адаптировано под интерактивный формат", - сказал Васильев.

Он обратил внимание на то, что "особенность проекта в том, что он не превращает Нюрнберг в "квест" или развлечение: игровая среда служит не для упрощения, а для углубления понимания. Пользователь сталкивается с теми же моральными и профессиональными дилеммами, что и люди в зале суда, и это делает погружение гораздо более осмысленным".