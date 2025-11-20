Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал об игре о Нюрнбергском трибунале - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056184927.html
Эксперт рассказал об игре о Нюрнбергском трибунале
Эксперт рассказал об игре о Нюрнбергском трибунале - РИА Новости, 20.11.2025
Эксперт рассказал об игре о Нюрнбергском трибунале
Игра о Нюрнбергском трибунале показывает молодой аудитории дилеммы, с которыми столкнулись участники этого трибунала, рассказал РИА Новости председатель... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T05:38:00+03:00
2025-11-20T05:38:00+03:00
германия
нюрнберг
александр печерский
институт развития интернета
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147823/99/1478239972_706:0:4347:2048_1920x0_80_0_0_1ff7ca9da2dcea3bbb1aeede689e67d0.jpg
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056156389.html
https://ria.ru/20251120/nyurnberg-2056171977.html
https://ria.ru/20251118/nyurnberg-2055610382.html
германия
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147823/99/1478239972_1258:0:3989:2048_1920x0_80_0_0_e546da7d12586d569a5859755b8774b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, нюрнберг, александр печерский, институт развития интернета, общество
Германия, Нюрнберг, Александр Печерский, Институт развития интернета, Общество
Эксперт рассказал об игре о Нюрнбергском трибунале

Васильев: игра о Нюрнбергском трибунале показывает дилеммы его участников

© РИА Новости / Виктор Кинеловский | Перейти в медиабанкОдно из заседаний Международного военного трибунала
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
Перейти в медиабанк
Одно из заседаний Международного военного трибунала. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Игра о Нюрнбергском трибунале показывает молодой аудитории дилеммы, с которыми столкнулись участники этого трибунала, рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Минобороны заявили о попытках пересмотреть итоги Нюрнберга
00:05
"Создание интерактивной игры по мотивам Нюрнбергского процесса (при поддержке Института развития интернета, ИРИ - ред.) - попытка использовать современные форматы, чтобы вовлечь в разговор об истории и международном праве молодую аудиторию. Через игровые механики можно показать сложные политические, этические и юридические дилеммы, с которыми столкнулись в свое время участники трибунала", - пояснил он.
Васильев полагает, что, "по сути, это новая форма исторического просвещения, где пользователь становится не наблюдателем, а участником процесса".
Отвечая на вопрос о том, что побудило создать игру на столь необычную тему, он заметил, что она "появилась как ответ на очевидный вызов времени: традиционные форматы — художественное и документальное кино, лекции, книги и журналы — не всегда могут достучаться до аудитории, выросшей в цифровой среде". "Мы искали способ говорить о Нюрнберге с теми, кто не ходит в кинотеатры и редко смотрит телефильмы, но при этом проводит многие часы в интерактивных медиа. Игра стала таким способом", - добавил он.
По словам Васильева, "проект строится на тщательно воссозданной исторической ткани: пользователю предлагается погрузиться в работу трибунала через участие в процессе — от роли аналитиков и переводчиков до представителей обвинения".
Главный обвинитель от СССР генерал-лейтенант Роман Андреевич Руденко во время выступления на Нюрнбергском процессе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Главный обвинитель от СССР в Нюрнберге вдохновлялся наказом старого еврея
02:59
"Игровая механика позволяет буквально "потрогать" материал: изучать документы, анализировать показания, принимать решения, которые в реальности определяли ход слушаний. Эта форма даёт возможность ощутить сложность и многослойность процесса — то, что часто ускользает при поверхностном знакомстве с темой", - рассказал председатель правления Фонда Александра Печерского.
Он поделился тем, что "при разработке мы опирались на архивные источники и консультации с историками, юристами и психологами".
"В игре используются реальные протоколы, схемы обвинений, биографические справки фигурантов — всё это адаптировано под интерактивный формат", - сказал Васильев.
Он обратил внимание на то, что "особенность проекта в том, что он не превращает Нюрнберг в "квест" или развлечение: игровая среда служит не для упрощения, а для углубления понимания. Пользователь сталкивается с теми же моральными и профессиональными дилеммами, что и люди в зале суда, и это делает погружение гораздо более осмысленным".
"Игра - это часть нашей работы, работы нашего Фонда по донесению истории Нюрнбергского процесса до максимально широкой аудитории — разными средствами выражения, в разных форматах, на разных "языках", - заключил председатель правления Фонда Александра Печерского.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Историк рассказал о значении трибунала в Нюрнберге
18 ноября, 04:13
 
ГерманияНюрнбергАлександр ПечерскийИнститут развития интернетаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала