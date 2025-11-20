Рейтинг@Mail.ru
Мирошник призвал обращаться к Нюрнбергскому процессу - РИА Новости, 20.11.2025
04:35 20.11.2025
Мирошник призвал обращаться к Нюрнбергскому процессу
Мирошник призвал обращаться к Нюрнбергскому процессу - РИА Новости, 20.11.2025
Мирошник призвал обращаться к Нюрнбергскому процессу
К Нюрнбергскому процессу необходимо возвращаться вновь, чтобы помнить, что нельзя быть зверем, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 20.11.2025
россия
германия
родион мирошник
в мире
россия
германия
россия, германия, родион мирошник, в мире
Россия, Германия, Родион Мирошник, В мире
Мирошник призвал обращаться к Нюрнбергскому процессу

Мирошник: к Нюрнбергу надо обращаться, чтобы помнить, что нельзя быть зверем

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. К Нюрнбергскому процессу необходимо возвращаться вновь, чтобы помнить, что нельзя быть зверем, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Необходимо доверять Нюрнбергу, вспоминать и возвращаться к документам, которые были вскрыты в этом формате. Это очередная встряска для человечества, напоминающая о том, что человек никогда не должен становиться зверем, и что за зверства, за издевательства, за политику геноцида придется ответить. Нюрнберг – серьезное этому подтверждение", - сказал Мирошник в преддверии 80-й годовщины Нюрнбергского процесса.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Историк рассказал, как США начали процесс помилования нацистов
18 июля, 04:53
 
РоссияГерманияРодион МирошникВ мире
 
 
