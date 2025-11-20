МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. К Нюрнбергскому процессу необходимо возвращаться вновь, чтобы помнить, что нельзя быть зверем, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.