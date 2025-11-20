Рейтинг@Mail.ru
Запад в стенах Нюрнберга боролся с правдой о войне, заявили в Минобороны - РИА Новости, 20.11.2025
00:03 20.11.2025 (обновлено: 10:01 20.11.2025)
Запад в стенах Нюрнберга боролся с правдой о войне, заявили в Минобороны
2025
Запад в стенах Нюрнберга боролся с правдой о войне, заявили в Минобороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Запад 80 лет назад в стенах Нюрнбергского трибунала начал бороться с исторической правдой о Великой Отечественной войне, сделав ее "разменной монетой" в идеологическом противостоянии с Советским Союзом, отмечает министерство обороны РФ.
В четверг исполняется 80 лет со дня начала Нюрнбергского процесса. Минобороны России на своем сайте опубликовало архивные материалы о ходе и итогах Нюрнбергского процесса - Международного военного трибунала над главными нацистскими военными преступниками, проходившего с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года.
На сайте российского военного ведомства в рамках нового мультимедийного проекта "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" опубликованы уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ, среди которых донесения, докладные записки, информационные сводки, акты о зверствах фашистских захватчиков на оккупированных территориях, уникальные фотографии и работы советских художников-карикатуристов, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
Как отмечает МО РФ, с первых дней работы Нюрнбергского трибунала советская делегация с тревогой фиксировала, что процесс рискует превратиться не только в суд над нацизмом, но и в платформу для ревизии истории. В зале суда нацистские обвиняемые и их адвокаты, пользуясь определенным попустительством западных стран, начали активно продвигать тезис о "превентивном" характере нападения гитлеровской Германии на СССР в 1941 году.
© РИА НовостиАрхивные материалы о ходе и итогах Нюрнбергского процесса, открывшегося 20 ноября 1945 года
© РИА НовостиАрхивные материалы о ходе и итогах Нюрнбергского процесса, открывшегося 20 ноября 1945 года
© РИА НовостиАрхивные материалы о ходе и итогах Нюрнбергского процесса, открывшегося 20 ноября 1945 года
"Эта позиция, представлявшая агрессора жертвой, немедленно нашла отклик в реакционных кругах английской и американской прессы, ухватившихся за возможность провести ложную аналогию между нацистской Германией и Советским Союзом. Так Нюрнбергский процесс стал ареной не только правосудия, но и зарождающейся информационной войны, где историческая правда становилась разменной монетой в идеологическом противостоянии, предвещавшем грядущую холодную войну", - указывает российское военное ведомство.
Та ситуация нашла отражение в документах советской стороны.
"На основании донесения работников советской военной администрации в Германии, приехавших из Нюрнберга, можно заключить, что главные военные преступники, обвиняемые на Нюрбинском процессе, а также защита попытаются, возможно, при попустительстве со стороны американских и особенно английских судебных властей, осуществить из зала суда пропагандистскую кампанию, имеющую целью скомпрометировать в глазах мирового общественного мнения внешнюю политику Советского Союза как перед войной, так и в настоящее время… Можно предположить, что реакционная английская и американская печать ухватится за возможность провести аналогию между приписываемыми Советскому Союзу агрессивными намерениями накануне войны и теперешними положениями Советского Союза", – сообщал глава советской военной администрации в Германии маршал Георгий Жуков наркому иностранных дел Вячеславу Молотову в ноябре 1945 года.
Настороженность по поводу необъективности судебного процесса лишь усиливалась общим поведением американской стороны, которое советскими представителями воспринималось как демонстрация силы и превосходства. Атмосфера в Нюрнберге, по их наблюдениям, была далека от союзнического партнерства.
"Поведение американских властей в Нюрнберге указывает на то, что они имеют какие-то особые инструкции, касающиеся представителей Советского Союза. Вообще американцы ведут себя весьма надменно. Один иностранный журналист в беседе со мной сказал: "Американцы ведут себя как представители новой расы господ, появившейся на сцену взамен потерпевшей поражение немецкой расы господ. Всем своим поведением они подчеркивают, что они являются обладателями атомной энергии"", – докладывал заместитель начальника Бюро информации советской военной администрации в Германии Георгий Беспалов начальнику Главного политуправления Красной Армии генерал-полковнику Иосифу Шикину.
Как отмечает МО РФ, процесс над нацистскими преступниками, продлившийся 11 месяцев, "превратился в гигантскую машину по сбору и систематизации доказательств". Было проведено 403 открытых заседания, заслушаны 240 свидетелей, а стенограммы заняли 16 тысяч страниц. И эта титаническая работа, как констатировалось в отчетах, принесла результаты.
С 30 сентября по 1 октября 1946 года военным преступникам был вынесен приговор. Двенадцать подсудимых, включая Мартина Бормана (заочно), были приговорены к смертной казни. Трое получили пожизненное заключение, четверо – тюремные сроки от 10 до 20 лет. Трое – Ялмар Шахт, Ганс Фриче и Франц фон Папен – были оправданы. Кроме того, СС, СД и гестапо, а также руководящий состав гитлеровской партии НСДАП были признаны виновными в преступной деятельности.
