Специалисты НОВИКОМа раскрыли подробности "сезонной" схемы мошенников - РИА Новости, 20.11.2025
13:25 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/novikom-2056284166.html
Специалисты НОВИКОМа раскрыли подробности "сезонной" схемы мошенников
2025
Специалисты НОВИКОМа раскрыли подробности "сезонной" схемы мошенников

НОВИКОМ: мошенники стали чаще использовать "сезонную" схему

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мошенники стали чаще использовать "сезонную" схему в преддверии окончания срока уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год, представляясь работниками налоговой службы, злоумышленники получают доступ к чувствительным данным россиян и вовлекают их в незаконные действия, сообщает пресс-служба банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" – центр компетенций финансовых услуг госкорпорации "Ростех").
Так, во время телефонного разговора мошенники сообщают человеку о "неуплате налогов" или "ошибках в декларации". После этого ему предлагают зайти в соответствующий раздел на портале Госуслуг и проверить запрос от налоговой инспекции. Когда жертва не находит никаких уведомлений, злоумышленники предлагают сопоставить данные портала налоговой службы и "Госуслуг", для чего требуют назвать пароль из СМС.
Логотип банка НОВИКОМ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Прибыль НОВИКОМа составила 22,3 млрд рублей за 9 месяцев
13 ноября, 17:57
"Задача мошенников — получить доступ к личному аккаунту на “Госуслугах” и использовать его для оформления различных документов, например справки или кредитной заявки. Через какое-то время звонки жертве возобновляются, но уже от имени фальшивых сотрудников Госуслуг, правоохранительных органов, Банка России и других ведомств", – отмечается в сообщении банка.
Человека убеждают, что его данные скомпрометированы, а сохранность денежных средств под угрозой или они уже использованы для финансирования запрещенных организаций. Злоумышленники настаивают, что спасти положение может перевод личных средств на безопасный счет, установка постороннего приложения или участие в незаконных действиях, например, в качестве курьера.
Эксперты банка отметили, что некоторые люди не знают, что налоговая инспекция имеет право взаимодействовать с гражданами только через личный кабинет налогоплательщика или через систему электронного документооборота и деловых коммуникаций. Этим и пользуются мошенники.
Также, по данным банка, до сих пор распространены звонки от фальшивых сотрудников организаций ЖКХ, сотовых операторов, "Почты России". Их объединяет стремление под различными предлогами завладеть данными для входа в личные кабинеты граждан в приложениях банков или на портале "Госуслуги". Специалисты банка напоминают, что под влияние мошенников может попасть любой человек – независимо от возраста, пола и должности.
Чтобы не стать жертвой мошенников, банк рекомендовал прерывать подобные звонки, не вступая в долгие разговоры, и никогда не называть никаких паролей из СМС. Любую просьбу в форме "срочно" или "прямо сейчас" стоит воспринимать как стоп-сигнал, отметили в НОВИКОМе. Также клиенту посоветовали не забывать о том, что всегда можно перезвонить по официальному телефону организации, работником которой представляются собеседники, и уточнить информацию о наличии той или иной проблемы.
НОВИКОМ предоставил 1 млрд рублей Нижегородской области на соцпрограммы - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
НОВИКОМ предоставил 1 млрд рублей Нижегородской области на соцпрограммы
30 октября, 16:03
 
 
 
