00:32 20.11.2025
В Москве откроется форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"
В Москве откроется форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет"
Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над... РИА Новости, 20.11.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
© РИА Новости / Евгений Халдей
Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс
© РИА Новости / Евгений Халдей
Нюрнбергский процесс. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет", приуроченный к 80-й годовщине начала Международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками, открывается в четверг в Москве.
В форуме примут участие государственные и общественные деятели, представители судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов и дипломатического корпуса, российские и зарубежные историки, юристы и эксперты по международному праву, журналисты и публицисты, сотрудники музеев, архивов и научных институтов, деятели культуры и искусства. Организатор форума – Национальный центр исторической памяти при президенте РФ в партнерстве с Музеем Победы.
В ходе работы форума будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса. В год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества форум станет логическим продолжением проводимой Центром масштабной работы по сохранению исторической памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, отмечают организаторы форума.
Пленарное заседание форума пройдет в частично воссозданном интерьере зала №600 Дворца правосудия в Нюрнберге, где в 1945-1946 годы проходил Нюрнбергский процесс.
На площадке форума в столичном Манеже развернута выставка, которая включает в себя архивные фотографии и документы, историческую кинохронику, современные документальные и художественные фильмы, материалы отечественной и зарубежной прессы, выдержки из воспоминаний очевидцев и уникальные вещественные доказательства преступлений нацистов, обнаруженные в местах массового уничтожения мирных граждан.
Нюрнбергский процесс — суд над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946-го в Международном военном трибунале. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Работу трибунала широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция.
Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 приговорили к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ послевоенного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.
Как отмечают эксперты, Нюрнбергский процесс осудил нацизм, но не смог искоренить саму почву, на которой произрастают подобные идеологии. Россия на государственном уровне активно борется с попытками фальсификации истории, реабилитации нацизма и реваншизма. На протяжении последних лет суды в почти трех десятках регионов России по искам прокуроров и на основании архивных документов уголовных дел признали геноцидом факты преступлений нацистов против советского народа. В основу судебных решений были положены результаты общероссийского проекта "Без срока давности", нацеленного на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
