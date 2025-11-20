Рейтинг@Mail.ru
Водопроводные и канализационные сети улучшили в московской Некрасовке
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:21 20.11.2025 (обновлено: 17:15 20.11.2025)
Водопроводные и канализационные сети улучшили в московской Некрасовке
Водопроводные и канализационные сети улучшили в московской Некрасовке
Более трех километров водопроводных и канализационных сетей модернизировали в московской Некрасовке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
некрасовка
москва
Водопроводные и канализационные сети улучшили в московской Некрасовке

Более 3 км водопроводных и канализационных сетей модернизировали в Некрасовке

Канализационный люк
Канализационный люк
© Flickr / mylisa
Канализационный люк. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более трех километров водопроводных и канализационных сетей модернизировали в московской Некрасовке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили в Некрасовке более трех километров инженерных сетей, включая системы водоснабжения и канализации. Длина новых сооружений составила 2,5 километра, а протяженность реконструированных участков превысила 600 метров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе реконструкции специалисты использовали современные трубы из высокопрочного полиэтилена российского производства, которые способны выдерживать не только внешнее давление, но и нагрузки при напорной транспортировке воды.
