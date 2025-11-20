Водопроводные и канализационные сети улучшили в московской Некрасовке

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более трех километров водопроводных и канализационных сетей модернизировали в московской Некрасовке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили в Некрасовке более трех километров инженерных сетей, включая системы водоснабжения и канализации. Длина новых сооружений составила 2,5 километра, а протяженность реконструированных участков превысила 600 метров", — говорится в сообщении.