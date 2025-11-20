https://ria.ru/20251120/nekrasovka-2056357410.html
Водопроводные и канализационные сети улучшили в московской Некрасовке
Водопроводные и канализационные сети улучшили в московской Некрасовке - РИА Новости, 20.11.2025
Водопроводные и канализационные сети улучшили в московской Некрасовке
Более трех километров водопроводных и канализационных сетей модернизировали в московской Некрасовке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:21:00+03:00
2025-11-20T16:21:00+03:00
2025-11-20T17:15:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
некрасовка
москва
некрасовка
москва
Новости
ru-RU
Водопроводные и канализационные сети улучшили в московской Некрасовке
Более 3 км водопроводных и канализационных сетей модернизировали в Некрасовке
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более трех километров водопроводных и канализационных сетей модернизировали в московской Некрасовке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы реконструировали и построили в Некрасовке более трех километров инженерных сетей, включая системы водоснабжения и канализации. Длина новых сооружений составила 2,5 километра, а протяженность реконструированных участков превысила 600 метров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе реконструкции специалисты использовали современные трубы из высокопрочного полиэтилена российского производства, которые способны выдерживать не только внешнее давление, но и нагрузки при напорной транспортировке воды.