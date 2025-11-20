Сергей Нечаев: решения Нюрнбергского трибунала еще актуальны

Справедливое правосудие в мире сегодня возможно лишь на основе объективности и беспристрастности и при исключении доминирования ограниченных групп стран, считает посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. О значении принципов Нюрнбергского трибунала и их будущем дипломат рассказал в приуроченном к 80-летию начала процессов интервью РИА Новости.

– Сергей Юрьевич, сегодня исполняется 80 лет со дня первого заседания Международного военного трибунала в Нюрнберге. В чем актуальность его итогов в наши дни?

– Решения Нюрнбергского трибунала являются ключевым звеном в плане осознания трагических уроков новейшей истории, их юридической оценки, формирования международно-правовой системы современного мира. Они по-прежнему актуальны с точки зрения безусловного осуждения идеологии расового превосходства, теорий собственной исключительности, деления людей на тех, кто лучше и кто хуже. В рамках процесса широко документированы злодеяния Третьего рейха и его пособников, не имеющие прецедентов в мировой истории, не подлежащие забвению и оспариванию. Помним и то, что Нюрнбергский процесс отменил срок давности за преступления нацизма против человечности.

– В Германии геноцидом признали так называемый "голодомор", но отказались таковым считать Ленинградскую блокаду и иные преступления нацистов. С чем, на ваш взгляд, связана такая позиция германских властей? Ведь именно в Нюрнберге, казалось бы, были разработаны основы для международно-правовых норм о геноциде.

– Признание германским бундестагом массового голода в СССР в начале 1930-х гг. геноцидом украинского народа – антиисторический подход, противоречащий фактам и здравому смыслу. Общеизвестно, что голод, поразивший обширные районы СССР в 1932-1933 годах, имел массовый и неизбирательный характер. Он охватил не только Украину, но и юг Белоруссии, Поволжье, Казахстан, Дон, Кубань, Северный Кавказ, Казахстан, Южный Урал, Западную Сибирь. Трагедия, причинам которой посвящены подробнейшие исследования, основанные на документах и фактах, привела к гибели миллионов советских людей различных национальностей. Утверждать, что речь шла о намеренном уничтожении отдельной национальной группы, значит сознательно искажать факты. Мы неоднократно разъясняли германским депутатам суть вопроса и связанный с ним исторический контекст.

На этом фоне отказ парламента и правительства ФРГ официально признать преступления Третьего рейха и его пособников на территории СССР, включая блокаду Ленинграда, геноцидом народов Советского Союза выглядит абсолютно циничным и аморальным. Это долг и историческая ответственность Германии. Сам термин "геноцид" оформился в качестве характеристики ужасающих преступлений нацистов в годы Второй мировой войны, а конвенция 1948 года появилась для избавления человечества от этого отвратительного бедствия. Российская сторона продолжит добиваться восстановления исторической справедливости. Напомню, что в России в этом году принят закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

– В некоторых странах не только объявляют героями коллаборационистов, но также чтят память действовавших в рамках СС дивизий, терпимо относятся к неонацистам. Какие силы и мотивы, на ваш взгляд, стоят за этим? Почему остальные страны ЕС остаются к этому слепы?

– Любые действия по прославлению нацистов и коллаборационистов не могут легально осуществляться без благосклонного отношения государственного руководства, ведущих политических сил той или иной страны. В основе таких шагов – неприкрытый исторический ревизионизм, направленный в том числе на преуменьшение решающего вклада Красной армии и советского народа в разгром нацизма, освобождение мира от коричневой чумы.

Россия регулярно инициирует в рамках Генеральной Ассамблеи ООН принятие резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Эта резолюция неизменно получает самую широкую мировую поддержку, как это произошло несколько дней назад. Но только не со стороны тех стран, которые имели самое прямое отношение к страшным преступлениям нацизма. Та же Германия, другие страны "оси" из года в год голосуют против принятия данного документа. Это достойно сожаления.

– Нюрнбергский процесс – часть исторической памяти. А историю в последние годы на Западе стараются переписать. Затрагивает ли это, по вашему мнению, итоги процесса и как именно?

– Решения Нюрнбергского трибунала нерушимы и неоспоримы, как бы сегодняшние ревизионисты от политики ни пытались переписать историю. Их усилия по дискредитации нашей страны, замалчиванию подвига советского народа, его жертв, сносы памятников, запреты на демонстрацию символов Великой Победы не находят поддержки рядовых граждан. По крайней мере, в Германии это совершенно очевидно. Люди помнят, кто их освобождал, и какую огромную цену заплатил советский народ за это освобождение.

– Как исторический опыт сотрудничества союзников в послевоенный период может служить основой для диалога между странами сегодня?

– Мы никогда не уходили от диалога и не отказывались от сотрудничества. Была встреча на Эльбе, были другие позитивные страницы. Однако вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции предпочли сделать выбор в пользу конфронтации с Советским Союзом, начала холодной войны, сколачивания агрессивных военно-политических структур. Этот, да и другой исторический опыт "общения" со странами Запада приходится учитывать и сегодня. Основной урок, который нам из раза в раз преподают наши западные "партнеры", – необходимость отказа от иллюзий, излишней наивности и доверчивости. Опора исключительно на свои силы, следование своим национальным интересам.

– В наши дни тоже существуют международные судебные инстанции, однако их регулярно уличают в ангажированности. Означает ли это, что справедливого международного правосудия сегодня быть не может? А если может, то каким должен быть такой суд?