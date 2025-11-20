Рейтинг@Mail.ru
14:55 20.11.2025 (обновлено: 16:34 20.11.2025)
Госдума приняла закон об изменении НДС с 2026 года
экономика
россия
алексей сазанов
госдума рф
ндс
экономика, россия, алексей сазанов, госдума рф, ндс
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Госдума РФ, НДС
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон об изменении НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года.
Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%. К ним относятся продукты первой необходимости, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.
При этом молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира больше не попадают под льготную ставку: теперь к ним применяется ставка 22 %.
Кроме того, для малых и средних предпринимателей, впервые перешедших на НДС в 2026 году, вводится мораторий на наказание за допущенные в этом году нарушения по налогу. Как пояснял замглавы Минфина Алексей Сазанов, им также дается право однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС – чтобы те, кто неправильно принял решение об уплате налога по пониженным ставкам, могли исправить ошибку.
Юрлица, утратившие статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющие его функции, могут пользоваться освобождением от уплаты НДС, пока исполняют эти функции.
Помимо этого, от НДС освобождается передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется компенсация.
Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
