Саратовские ученые разработали приложение для диагностики остеохондроза

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мобильное приложение для изучения позвоночно-тазового комплекса разработали ученые Мобильное приложение для изучения позвоночно-тазового комплекса разработали ученые СГУ в составе научного коллектива. По их словам, врачи смогут использовать его при планировании и проведении хирургических операций. Результаты опубликованы в журнале "Хирургия позвоночника".

Дегенеративные заболевания позвоночника — это группа хронических болезней, связанных с постепенным разрушением и износом структур позвоночника, таких как межпозвонковые диски, суставы, кости и связки. Эти изменения могут быть вызваны старением, травмами, а также образом жизни. Они проявляются болями, ограничением подвижности и другими неврологическими симптомами. В широком смысле, такие состояния часто объединяют под термином "остеохондроз".

У пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника нарушается высота межпозвонковых дисков и разрастается костная ткань в фасеточных суставах, что приводит к сглаживанию естественного изгиба позвоночника в поясничном отделе и нарушению позвоночно-тазовых взаимоотношений, так называемому балансу позвоночника. Часто в таких случаях для лечения требуется хирургическая операция.

Оценить состояние позвоночника врачи могут с помощью рентгена. Современные цифровые рентгенограммы можно просматривать с помощью компьютерных программ, что значительно ускоряет процесс диагностики и измерения параметров баланса позвоночника. Однако у компьютерных программ есть значительный минус: их нельзя использовать для расчета рентгенологических параметров на экране монитора во время операции.

Чтобы решить эту проблему, сотрудники кафедры математической теории упругости и биомеханики Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) имени Н.Г. Чернышевского вместе с коллегами из управления цифровых и информационных технологий СГУ разработали для платформы Android мобильное приложение, которое позволяет удобно и быстро рассчитать параметры позвоночника и использовать полученные значения при операции.

"Мы установили, что измерения позвоночно-тазовых параметров с применением созданного нами приложения имеют высокую надежность и воспроизводимость, сопоставимую со стандартной десктопной программой. Мы рекомендуем всем спинальным хирургам использовать нашу разработку в ежедневной практической деятельности, особенно при планировании хирургического вмешательства, при измерении параметров в ходе операции, а также для анализа рентгенограмм на пленке", - сообщил начальник управления цифровых и информационных технологий, доцент кафедры математической теории упругости и биомеханики СГУ Леонид Бессонов.