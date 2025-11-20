https://ria.ru/20251120/nato-2056261160.html
Захарова: НАТО не показывает открытость к деэскалации в Балтийском регионе
Захарова: НАТО не показывает открытость к деэскалации в Балтийском регионе - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова: НАТО не показывает открытость к деэскалации в Балтийском регионе
Страны НАТО не демонстрируют открытости к обсуждению путей деэскалации в Балтийском регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:27:00+03:00
2025-11-20T12:27:00+03:00
2025-11-20T12:37:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f15938a70193376e045897614d771d02.jpg
https://ria.ru/20251120/zakharova-2056258249.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_06632eaf107caae3b2ae91bd494915dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, нато
В мире, Россия, Мария Захарова, НАТО
Захарова: НАТО не показывает открытость к деэскалации в Балтийском регионе
Захарова: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу по деэскалации в Балтике