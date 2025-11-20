Рейтинг@Mail.ru
Захарова: НАТО не показывает открытость к деэскалации в Балтийском регионе - РИА Новости, 20.11.2025
12:27 20.11.2025 (обновлено: 12:37 20.11.2025)
Захарова: НАТО не показывает открытость к деэскалации в Балтийском регионе
Захарова: НАТО не показывает открытость к деэскалации в Балтийском регионе - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова: НАТО не показывает открытость к деэскалации в Балтийском регионе
Страны НАТО не демонстрируют открытости к обсуждению путей деэскалации в Балтийском регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 20.11.2025
Захарова: НАТО не показывает открытость к деэскалации в Балтийском регионе

Захарова: НАТО не демонстрирует открытости к диалогу по деэскалации в Балтике

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Страны НАТО не демонстрируют открытости к обсуждению путей деэскалации в Балтийском регионе, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности очень сложно. Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе", - сказала она.
По словам Захаровой, в связи с этим РФ будет использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов страны.
У ЕС есть обязательства по калининградскому транзиту, заявила Захарова
Вчера, 12:17
