В Приморье собрали свыше 25 миллионов рублей туристического налога

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Муниципалитеты Приморья с начала 2025 года получили свыше 25 миллионов рублей туристического налога, сообщает краевое правительство.
"Более 25 миллионов рублей – такова сумма туристического налога, уплаченного муниципалитетами Приморья в бюджет на 1 октября 2025 года. Один из ключевых инструментов развития туристической инфраструктуры в Приморье – туристический сбор", - говорится в сообщении.
Сейчас налог введен в шести муниципалитетах региона. Это Владивосток, Находкинский и Уссурийский городские округа, Красноармейский и Хасанский округа, а также Горноключевское городское поселение Кировского района.
Значительную часть от сборов администрации муниципалитетов направляют на благоустройство туристических зон, тротуаров, остановок и скверов.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в этом году составляют 1%, с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.
В октябре власти Приморья сообщали, что налоговые поступления от туристической отрасли региона в краевой бюджет с начала года выросли на 19,4% - до 2,6 миллиарда рублей. Ожидается, что турпоток в регион по итогам года превысит 4 миллиона человек. Вклад туротрасли в ВРП может достичь 138 миллиардов рублей.
