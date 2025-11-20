Рейтинг@Mail.ru
В Приморье собрали свыше 25 миллионов рублей туристического налога - РИА Новости, 20.11.2025
06:41 20.11.2025
В Приморье собрали свыше 25 миллионов рублей туристического налога
В Приморье собрали свыше 25 миллионов рублей туристического налога - РИА Новости, 20.11.2025
В Приморье собрали свыше 25 миллионов рублей туристического налога
Муниципалитеты Приморья с начала 2025 года получили свыше 25 миллионов рублей туристического налога, сообщает краевое правительство. РИА Новости, 20.11.2025
владивосток, кировский район, россия
Владивосток, Кировский район, Россия
В Приморье собрали свыше 25 миллионов рублей туристического налога

Более 25 миллионов рублей туристического налога получили муниципалитеты Приморья

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид на мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Вид на мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Муниципалитеты Приморья с начала 2025 года получили свыше 25 миллионов рублей туристического налога, сообщает краевое правительство.
"Более 25 миллионов рублей – такова сумма туристического налога, уплаченного муниципалитетами Приморья в бюджет на 1 октября 2025 года. Один из ключевых инструментов развития туристической инфраструктуры в Приморье – туристический сбор", - говорится в сообщении.
Порт города Находка. Приморский край - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Почти 3 млн туристов посетили Приморье с начала года
6 октября, 09:33
Сейчас налог введен в шести муниципалитетах региона. Это Владивосток, Находкинский и Уссурийский городские округа, Красноармейский и Хасанский округа, а также Горноключевское городское поселение Кировского района.
Значительную часть от сборов администрации муниципалитетов направляют на благоустройство туристических зон, тротуаров, остановок и скверов.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в этом году составляют 1%, с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.
В октябре власти Приморья сообщали, что налоговые поступления от туристической отрасли региона в краевой бюджет с начала года выросли на 19,4% - до 2,6 миллиарда рублей. Ожидается, что турпоток в регион по итогам года превысит 4 миллиона человек. Вклад туротрасли в ВРП может достичь 138 миллиардов рублей.
Регионы России. Сахалин - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Сахалин с начала 2025 г привлек 270 млрд руб инвестиций
27 октября, 11:52
 
ВладивостокКировский районРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
