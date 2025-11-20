В Приморье собрали свыше 25 миллионов рублей туристического налога

Вид на мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Вид на мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – РИА Новости. Муниципалитеты Приморья с начала 2025 года получили свыше 25 миллионов рублей туристического налога, сообщает краевое правительство.

"Более 25 миллионов рублей – такова сумма туристического налога, уплаченного муниципалитетами Приморья в бюджет на 1 октября 2025 года. Один из ключевых инструментов развития туристической инфраструктуры в Приморье – туристический сбор", - говорится в сообщении.

Сейчас налог введен в шести муниципалитетах региона. Это Владивосток , Находкинский и Уссурийский городские округа, Красноармейский и Хасанский округа, а также Горноключевское городское поселение Кировского района

Значительную часть от сборов администрации муниципалитетов направляют на благоустройство туристических зон, тротуаров, остановок и скверов.

Туристический налог начал действовать в России с 1 января. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в этом году составляют 1%, с последующим ростом до 3% в 2027 году от налоговой базы. Минимальная сумма - 100 рублей в сутки. Его плательщиками признаны организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.