Прокурор попросит наказание для фигурантов дела Долиной 21 ноября

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной на заседании Таганского суда Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прокурор 21 ноября попросит наказание для обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом судебного процесса.

"Судебное следствие завершено, мы вышли на стадию прений сторон. На следующем заседании 21 ноября гособвинитель попросит для подсудимых наказание", - сказал собеседник агентства.

Процесс проходит в Балашихинском суде Московской области в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной , поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.

По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.