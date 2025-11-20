https://ria.ru/20251120/nakazanie-2056343404.html
Прокурор попросит наказание для фигурантов дела Долиной 21 ноября
Прокурор 21 ноября попросит наказание для обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом судебного РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прокурор 21 ноября попросит наказание для обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом судебного процесса.
"Судебное следствие завершено, мы вышли на стадию прений сторон. На следующем заседании 21 ноября гособвинитель попросит для подсудимых наказание", - сказал собеседник агентства.
Процесс проходит в Балашихинском суде Московской области
в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной
, поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.
По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы
рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.