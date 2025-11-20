Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросит наказание для фигурантов дела Долиной 21 ноября
15:42 20.11.2025 (обновлено: 15:50 20.11.2025)
Прокурор попросит наказание для фигурантов дела Долиной 21 ноября
Прокурор попросит наказание для фигурантов дела Долиной 21 ноября - РИА Новости, 20.11.2025
Прокурор попросит наказание для фигурантов дела Долиной 21 ноября
Прокурор 21 ноября попросит наказание для обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом судебного РИА Новости, 20.11.2025
происшествия, лариса долина, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Лариса Долина, Московская область (Подмосковье), Москва
Прокурор попросит наказание для фигурантов дела Долиной 21 ноября

Прокурор 21 ноября попросит наказание для обвиняемых в деле о квартире Долиной

Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной на заседании Таганского суда Москвы
Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной на заседании Таганского суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Прокурор 21 ноября попросит наказание для обвиняемых в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом судебного процесса.
"Судебное следствие завершено, мы вышли на стадию прений сторон. На следующем заседании 21 ноября гособвинитель попросит для подсудимых наказание", - сказал собеседник агентства.
Процесс проходит в Балашихинском суде Московской области в закрытом режиме. Приступить к рассмотрению у суда получилось не с первой попытки, но зато само судебное следствие заняло меньше двух недель. Закрыть заседания от слушателей суд решил по ходатайству адвоката Долиной, поскольку певице угрожали взорвать машину из-за этого уголовного дела.
По делу об афере с квартирой Долиной на скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Анжела Цырульникова. Им предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной — Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий — в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной
