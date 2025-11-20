Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025" - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 20.11.2025 (обновлено: 10:16 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/mvd-2056202853.html
МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025"
МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025" - РИА Новости, 20.11.2025
МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025"
По итогам операции "Нелегал-2025" приняли более 19 тысяч решений о выдворении и депортации иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:19:00+03:00
2025-11-20T10:16:00+03:00
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20250919/migranty-2042831529.html
https://ria.ru/20250909/gosduma-2040684103.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), одкб
Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ОДКБ
МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025"

МВД: более 19 тысяч решений было принято о депортации и выдворении иностранцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По итогам операции "Нелегал-2025" приняли более 19 тысяч решений о выдворении и депортации иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Принято свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации", — написала она в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Всем спасибо, все свободны: мигрантам предложили уехать
19 сентября, 08:00
В процессе операции возбудили около 4,8 тысяч уголовных дел, связанных с незаконной миграцией, 1,5 тысяч дел — по другим преступлениям. Сотрудники МВД также выявили более 128 тысяч нарушений законодательства.
Как рассказала представитель ведомства, мероприятия проводились сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга, МВД и компетентных органов стран ОДКБ в два этапа. Цель операции — борьба с незаконной миграцией и пресечение преступных действий международных групп и сообществ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи
9 сентября, 14:43
 
РоссияИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала