МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. По итогам операции " Нелегал-2025 " приняли более 19 тысяч решений о выдворении и депортации иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В процессе операции возбудили около 4,8 тысяч уголовных дел, связанных с незаконной миграцией, 1,5 тысяч дел — по другим преступлениям . Сотрудники МВД также выявили более 128 тысяч нарушений законодательства.