МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025"
МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025" - РИА Новости, 20.11.2025
По итогам операции "Нелегал-2025" приняли более 19 тысяч решений о выдворении и депортации иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T09:19:00+03:00
2025-11-20T09:19:00+03:00
2025-11-20T10:16:00+03:00
россия
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
одкб
россия
2025
Новости
россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), одкб
Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ОДКБ
МВД рассказало о результатах операции "Нелегал-2025"
МВД: более 19 тысяч решений было принято о депортации и выдворении иностранцев