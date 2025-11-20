В Москве изменится расписание на МЦД-2 в выходные

"В выходные 22 и 23 ноября на МЦД-2 поезда будут следовать с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

"На станциях "Дмитровская", "Гражданская" и "Красный Балтиец" поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Подольск". Будьте внимательны: в сторону станции "Нахабино" поезда будут прибывать на другую платформу. Пожалуйста, уточняйте путь отправления на табло станции", - уточняется в сообщении.