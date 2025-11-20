Рейтинг@Mail.ru
В Москве изменится расписание на МЦД-2 в выходные
19:13 20.11.2025
В Москве изменится расписание на МЦД-2 в выходные
В Москве изменится расписание на МЦД-2 в выходные
Интервалы движения поездов на МЦД-2 в Москве будут увеличены 22 и 23 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:13:00+03:00
2025-11-20T19:15:00+03:00
В Москве изменится расписание на МЦД-2 в выходные

В Москве увеличат интервалы движения на МЦД-2 в выходные

Пассажиры в вагоне поезда Московского центрального диаметра
Пассажиры в вагоне поезда Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пассажиры в вагоне поезда Московского центрального диаметра. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Интервалы движения поездов на МЦД-2 в Москве будут увеличены 22 и 23 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В выходные 22 и 23 ноября на МЦД-2 поезда будут следовать с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Проектное решение благоустройства территории у станций МЦД Солнечная, Беговая, Серп и Молот и Кусково - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
У станции МЦД-4 Кусково на востоке Москвы благоустроили территории
10 ноября, 09:50
Отмечается, что на участке от "Курской" до "Красного Балтийца" интервалы движения будут увеличены до 1 часа 30 минут, от "Красного Балтийца" до станции "Нахабино" - до 50 минут, на участке от "Курской" до Подольска - до 40 минут.
"На станциях "Дмитровская", "Гражданская" и "Красный Балтиец" поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Подольск". Будьте внимательны: в сторону станции "Нахабино" поезда будут прибывать на другую платформу. Пожалуйста, уточняйте путь отправления на табло станции", - уточняется в сообщении.
Также часть поездов со стороны станции "Нахабино" будет ходить укороченными маршрутами до/от "Тушинской" и "Красного Балтийца", со стороны Подольска - до/от "Курской".
"С коллегами из департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы и ОАО "РЖД" проводим работы для возведения через пути МЦД-2 нового путепровода, чтобы под ним соединить улицы Добролюбова, Складочная и Двинцев автомобильной дорогой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в будущем это позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Марьина Роща, Савеловский, Тимирязевский, Марфино и Останкинский.
Трамвай №4 на Большой Оленьей улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Москве рекомендовали использовать городской транспорт для поездок
16 ноября, 14:58
 
Москва Подольск РЖД Общество
 
 
