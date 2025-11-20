https://ria.ru/20251120/mtsd-2056410025.html
В Москве изменится расписание на МЦД-2 в выходные
В Москве изменится расписание на МЦД-2 в выходные - РИА Новости, 20.11.2025
В Москве изменится расписание на МЦД-2 в выходные
Интервалы движения поездов на МЦД-2 в Москве будут увеличены 22 и 23 ноября, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:13:00+03:00
2025-11-20T19:13:00+03:00
2025-11-20T19:15:00+03:00
москва
подольск
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890640129_0:243:3125:2001_1920x0_80_0_0_d9df85f930c4ddaa51d60867b9c5e1c5.jpg
https://ria.ru/20251110/moskva-2053883197.html
https://ria.ru/20251116/moskva-2055302566.html
москва
подольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890640129_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_34ba9de7907705756bf691071c8cf081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, подольск, ржд, общество
Москва, Подольск, РЖД, Общество
В Москве изменится расписание на МЦД-2 в выходные
В Москве увеличат интервалы движения на МЦД-2 в выходные
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Интервалы движения поездов на МЦД-2 в Москве будут увеличены 22 и 23 ноября, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"В выходные 22 и 23 ноября на МЦД-2 поезда будут следовать с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке от "Курской" до "Красного Балтийца" интервалы движения будут увеличены до 1 часа 30 минут, от "Красного Балтийца" до станции "Нахабино" - до 50 минут, на участке от "Курской" до Подольска
- до 40 минут.
"На станциях "Дмитровская", "Гражданская" и "Красный Балтиец" поезда в обе стороны будут ходить по пути "на Подольск". Будьте внимательны: в сторону станции "Нахабино" поезда будут прибывать на другую платформу. Пожалуйста, уточняйте путь отправления на табло станции", - уточняется в сообщении.
Также часть поездов со стороны станции "Нахабино" будет ходить укороченными маршрутами до/от "Тушинской" и "Красного Балтийца", со стороны Подольска - до/от "Курской".
"С коллегами из департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы
и ОАО "РЖД
" проводим работы для возведения через пути МЦД-2 нового путепровода, чтобы под ним соединить улицы Добролюбова, Складочная и Двинцев автомобильной дорогой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в будущем это позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Марьина Роща
, Савеловский, Тимирязевский, Марфино и Останкинский.