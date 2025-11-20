Рейтинг@Mail.ru
14:24 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/mrot-2056313041.html
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении МРОТ
2025-11-20T14:24:00+03:00
2025-11-20T14:24:00+03:00
россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников.
Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56 443 рубля.
