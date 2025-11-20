https://ria.ru/20251120/mrot-2056313041.html
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении МРОТ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении МРОТ - РИА Новости, 20.11.2025
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении МРОТ
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:24:00+03:00
2025-11-20T14:24:00+03:00
2025-11-20T14:24:00+03:00
россия
госдума рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg
https://ria.ru/20251028/mrot-2051062651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_0e0198717d7e00725295173bafb4750a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об установлении МРОТ
Госдума утвердила МРОТ с 1 января 2026 года в 27 093 рубля