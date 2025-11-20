До конца года будет готов ростверк второй опоры Ленского моста

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вторая опора Ленского моста в Якутии будет установлена до конца 2025 года, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".

"Работы идут по плану и по графику. Строятся подъездные пути, продолжается сборка коффердамов, которые после прохождения ледохода в июне следующего года будут выведены и установлены в русле реки. Очень рассчитываем, что в ближайшие годы этот крупнейший транспортный объект — не только для Якутии, но и для страны — будет завершен. В северных широтах мостов такого масштаба еще никто не строил. Его появление решит множество задач, включая обеспечение северного завоза", — отметил Николаев.

Глава региона также сообщил, что инициатива об увеличении финансирования северного завоза для регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока с 10 до 30 миллиардов рублей была поддержана на федеральном уровне. На круглом столе в рамках "Транспортной недели – 2025" было подтверждено, что в федеральном бюджете 2026 года на эти цели предусмотрено 29,4 миллиарда рублей.

"Считаю это серьезной поддержкой для всех регионов, осуществляющих северный завоз. Потребность северных субъектов федерации в льготных кредитах очень велика. Так, в Якутии общий объем средств, который необходимо мобилизовать для завоза, составляет около 72 миллиардов рублей. В этом году благодаря казначейским кредитам нам удалось получить 5 миллиардов", — рассказал Николаев.