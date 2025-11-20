Рейтинг@Mail.ru
До конца года будет готов ростверк второй опоры Ленского моста
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
22:06 20.11.2025
До конца года будет готов ростверк второй опоры Ленского моста
До конца года будет готов ростверк второй опоры Ленского моста - РИА Новости, 20.11.2025
До конца года будет готов ростверк второй опоры Ленского моста
Вторая опора Ленского моста в Якутии будет установлена до конца 2025 года, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. Заявление прозвучало на полях... РИА Новости, 20.11.2025
республика саха (якутия)
https://ria.ru/20251110/jakutija-2053881229.html
Республика Саха (Якутия)
До конца года будет готов ростверк второй опоры Ленского моста

Вторая опора Ленского моста в Якутии будет установлена до конца года

Левый берег Ленского моста
Левый берег Ленского моста. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вторая опора Ленского моста в Якутии будет установлена до конца 2025 года, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. Заявление прозвучало на полях "Транспортной недели – 2025".
"Работы идут по плану и по графику. Строятся подъездные пути, продолжается сборка коффердамов, которые после прохождения ледохода в июне следующего года будут выведены и установлены в русле реки. Очень рассчитываем, что в ближайшие годы этот крупнейший транспортный объект — не только для Якутии, но и для страны — будет завершен. В северных широтах мостов такого масштаба еще никто не строил. Его появление решит множество задач, включая обеспечение северного завоза", — отметил Николаев.
Глава региона также сообщил, что инициатива об увеличении финансирования северного завоза для регионов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока с 10 до 30 миллиардов рублей была поддержана на федеральном уровне. На круглом столе в рамках "Транспортной недели – 2025" было подтверждено, что в федеральном бюджете 2026 года на эти цели предусмотрено 29,4 миллиарда рублей.
"Считаю это серьезной поддержкой для всех регионов, осуществляющих северный завоз. Потребность северных субъектов федерации в льготных кредитах очень велика. Так, в Якутии общий объем средств, который необходимо мобилизовать для завоза, составляет около 72 миллиардов рублей. В этом году благодаря казначейским кредитам нам удалось получить 5 миллиардов", — рассказал Николаев.
"Транспортная неделя – 2025" проходит в московском Гостином дворе с 15 по 20 ноября. Центральным событием стала XIX Международная выставка и форум "Транспорт России", где собрались представители федеральных и региональных органов власти, транспортных компаний, эксперты и бизнес-сообщество.
В Якутии пройдет IV федеральный форум "Цифровой Алмаз"
10 ноября, 09:42
 
Республика Саха (Якутия)
 
 
