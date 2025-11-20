https://ria.ru/20251120/moskva-2056376833.html
В центре Москвы временно закрыли движение по ряду улиц
Движение временно закрыто для проезда транспорта на ряде улиц в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.11.2025
