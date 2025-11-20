Рейтинг@Mail.ru
17:18 20.11.2025 (обновлено: 17:19 20.11.2025)
В центре Москвы временно закрыли движение по ряду улиц
Движение временно закрыто для проезда транспорта на ряде улиц в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 20.11.2025
2025
В центре Москвы временно закрыли движение по ряду улиц

В центре Москвы временно закрыли движение для проезда транспорта

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Движение временно закрыто для проезда транспорта на ряде улиц в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение закрыто на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
