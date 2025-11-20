https://ria.ru/20251120/moskva-2056213535.html
На МКАД произошло три ДТП, пострадали девять автомобилей
В результате трех аварий 9 автомобилей получили повреждения на 63-м километре внешней стороны МКАД на западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 20.11.2025
На западе Москвы в результате трех ДТП на МКАД пострадали девять автомобилей