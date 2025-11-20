Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

« "В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится северо-западной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха 0 - плюс 2", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров немного подрастут до 753 миллиметра ртутного столба.