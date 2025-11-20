https://ria.ru/20251120/moskva-2056198954.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
20.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная с прояснениями погода, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды...
москва
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
"В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится северо-западной периферией антициклона. В Москве
и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха 0 - плюс 2", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Показания барометров немного подрастут до 753 миллиметра ртутного столба.
"В конце недели, особенно в выходные, погода испортится", - добавил он.