Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали использовать нейросети для фальсификации ДТП - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 20.11.2025 (обновлено: 03:37 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/moshenniki-2056174955.html
Мошенники стали использовать нейросети для фальсификации ДТП
Мошенники стали использовать нейросети для фальсификации ДТП - РИА Новости, 20.11.2025
Мошенники стали использовать нейросети для фальсификации ДТП
Мошенники стали активно использовать нейросети для фальсификации данных об авариях и последующего обращения к страховщикам - в частности, появились предложения... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T03:35:00+03:00
2025-11-20T03:37:00+03:00
общество
росгосстрах
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179669_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_6d63c5f6139238cbb4d28c9fe723f6cf.jpg
https://ria.ru/20251115/moshenniki-2055108817.html
https://ria.ru/20251117/moshenniki-2055358490.html
https://ria.ru/20241219/dtp-1770479012.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991179669_0:0:2626:1969_1920x0_80_0_0_f0ee8a0f7391c85cbacf70863353b4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, росгосстрах, осаго
Общество, Росгосстрах, ОСАГО
Мошенники стали использовать нейросети для фальсификации ДТП

Мошенники стали просить ИИ разбить машину на фото для выплаты по ОСАГО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОформление ОСАГО
Оформление ОСАГО - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Оформление ОСАГО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мошенники стали активно использовать нейросети для фальсификации данных об авариях и последующего обращения к страховщикам - в частности, появились предложения недорого "разбить машину на фото" для получения выплаты по ОСАГО, рассказал РИА Новости руководитель блока "Урегулирование убытков" "Росгосстраха" Арман Гаспарян.
По его словам, в Рунете уже можно встретить объявления с предложением "разбить" машину на фотографии за несколько сотен рублей. Исполнитель, взяв за основу фото машины, обязуется прислать серию снимков с очень правдоподобными повреждениями.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В МВД рассказали, как мошенники вовлекают жертв в преступления
15 ноября, 02:49
"На первый взгляд, может показаться, что такое можно использовать для пранка — пошутить над знакомыми. Но, если внимательно вчитаться в текст подобного объявления — а там часто пишут, что такие фото можно сделать для грузовиков, специальной техники, — то становится понятно, что это делается не для пранка", — сказал Гаспарян.
"Страховщики сегодня развивают цифровые сервисы и предлагают клиентам провести осмотр и фотофиксацию повреждений самостоятельно. Этим пытаются пользоваться и мошенники — а значит, страховщикам надо еще внимательнее анализировать фотографии, которые прикладываются к заявлению на выплату по ОСАГО или каско", - предупредил он.
Страховщики также видят попытки использовать ИИ при отправке страховщикам досудебных претензий.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Госдуме назвали самые популярные мошеннические схемы в 2025 году
17 ноября, 02:47
"В этих обширных посланиях зачастую содержатся отсылы на различные нормативные документы или даже законы, которых просто не существует — но текст составлен в присущих юридической переписке лексике и речевых оборотах, поэтому сразу выявить подлог непросто", - рассказал Гаспарян.
"Это то, что специалисты называют галлюцинациями, которые людей, не работающих постоянно с ИИ, вводят в заблуждение. И юристам, чтобы направить ответ на такое обращение по существу, приходится тратить больше времени на проверку указанных в претензии нормативных документов. А в итоге выясняется, что это всего лишь фантазии искусственного интеллекта", — пояснил он.
Впрочем, по его словам, пока большинство попыток мошенничества в ОСАГО и каско укладывается в хорошо знакомые страховщикам схемы: имитации ДТП, подставы на круговом движении и перекрестках, подделка документов, фальсификация данных при оформлении полисов. Хоть сейчас случаи мошенничества отличаются более высоким уровнем технологического исполнения.
Действия при ДТП - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Виновника не догонять, авто не ремонтировать: как действовать после ДТП
19 декабря 2024, 15:55
 
ОбществоРосгосстрахОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала