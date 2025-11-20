В Госдуме рассказали о мошенниках, продающих билеты на балет "Щелкунчик"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мошенники в предновогодний период начали создавать фейковые сайты, на которых продаются билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии "Единая Россия" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Предновогодний сезон всегда сопровождается повышенным спросом на культурные мероприятия, и балет "Щелкунчик" в Большом театре традиционно становится одним из самых популярных спектаклей. Этим активно пользуются мошенники, создавая фейковые сайты продажи билетов, поддельные страницы в соцсетях и рассылки с предложениями. Люди в праздничной суете меньше проверяют информацию, что делает их уязвимыми для подобных схем", - сказал он.

По его словам, особую опасность представляют площадки-двойники официального сайта Большого театра, а также сайты-однодневки, которые внешне полностью копируют дизайн известных билетных ресурсов.

"На таких страницах злоумышленники предлагают билеты по сниженным ценам или, наоборот, по завышенной стоимости, обещая "лучшие места". После оплаты граждане либо получают недействительные QR-коды, либо не получают ничего вовсе", - рассказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что мошенники активно используют алгоритмы таргетированной рекламы, рассылки в мессенджерах и социальные сети — в том числе под видом перепродажи билетов от частных лиц. Он добавил, что применение искусственного интеллекта позволяет мошенникам создавать более убедительные изображения, поддельные подтверждения бронирования и даже имитацию переписки с "поддержкой" театра.

"Это существенно усложняет самостоятельную проверку подлинности предложений. В таких условиях ключевой мерой защиты остаётся покупка билетов только через официальные ресурсы театров, известные федеральные билетные сервисы и государственные платформы. Любые дополнительные комиссии, просьбы перевести деньги напрямую или покупка "у перекупщиков" должны восприниматься как сигнал опасности. Театры и культурные учреждения регулярно публикуют списки партнёров, чьи сайты можно считать безопасными", - предупредил депутат.

По его словам, массовые культурные мероприятия — один из наиболее привлекательных объектов для мошенников в период праздников.