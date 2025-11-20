Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о мошенниках, продающих билеты на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 20.11.2025
04:30 20.11.2025
В Госдуме рассказали о мошенниках, продающих билеты на балет "Щелкунчик"
В Госдуме рассказали о мошенниках, продающих билеты на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуме рассказали о мошенниках, продающих билеты на балет "Щелкунчик"
Мошенники в предновогодний период начали создавать фейковые сайты, на которых продаются билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре, рассказал РИА Новости член РИА Новости, 20.11.2025
В Госдуме рассказали о мошенниках, продающих билеты на балет "Щелкунчик"

Депутат Немкин предупредил о мошенничестве с билетами на балет "Щелкунчик"

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТСцена из балета "Щелкунчик"
Сцена из балета Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
Сцена из балета "Щелкунчик". Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мошенники в предновогодний период начали создавать фейковые сайты, на которых продаются билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта партии "Единая Россия" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Предновогодний сезон всегда сопровождается повышенным спросом на культурные мероприятия, и балет "Щелкунчик" в Большом театре традиционно становится одним из самых популярных спектаклей. Этим активно пользуются мошенники, создавая фейковые сайты продажи билетов, поддельные страницы в соцсетях и рассылки с предложениями. Люди в праздничной суете меньше проверяют информацию, что делает их уязвимыми для подобных схем", - сказал он.
Сцена из балета П.И. Чайковского Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Самый дешевый билет на балет "Щелкунчик" в Москве обойдется в 500 рублей
12 ноября, 04:50
По его словам, особую опасность представляют площадки-двойники официального сайта Большого театра, а также сайты-однодневки, которые внешне полностью копируют дизайн известных билетных ресурсов.
"На таких страницах злоумышленники предлагают билеты по сниженным ценам или, наоборот, по завышенной стоимости, обещая "лучшие места". После оплаты граждане либо получают недействительные QR-коды, либо не получают ничего вовсе", - рассказал депутат.
Парламентарий подчеркнул, что мошенники активно используют алгоритмы таргетированной рекламы, рассылки в мессенджерах и социальные сети — в том числе под видом перепродажи билетов от частных лиц. Он добавил, что применение искусственного интеллекта позволяет мошенникам создавать более убедительные изображения, поддельные подтверждения бронирования и даже имитацию переписки с "поддержкой" театра.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В "Билайне" рассказали о самых сложных случаях телефонного мошенничества
16 ноября, 09:56
"Это существенно усложняет самостоятельную проверку подлинности предложений. В таких условиях ключевой мерой защиты остаётся покупка билетов только через официальные ресурсы театров, известные федеральные билетные сервисы и государственные платформы. Любые дополнительные комиссии, просьбы перевести деньги напрямую или покупка "у перекупщиков" должны восприниматься как сигнал опасности. Театры и культурные учреждения регулярно публикуют списки партнёров, чьи сайты можно считать безопасными", - предупредил депутат.
По его словам, массовые культурные мероприятия — один из наиболее привлекательных объектов для мошенников в период праздников.
"Поэтому гражданам следует проявлять максимальную внимательность, проверять адрес сайта, наличие HTTPS, юридические данные продавца и отзывы. Соблюдение этих простых правил позволяет избежать финансовых потерь и гарантирует, что долгожданный поход на "Щелкунчика" не обернётся разочарованием", - заключил он.
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Большом театре рассказали о порядке продажи билетов на "Щелкунчика"
30 октября, 03:09
 
Антон Немкин (депутат)Большой театрГосдума РФЕдиная Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
