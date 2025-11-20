Инцидент с ПЗРК подрывает нейтралитет Молдавии, заявил экс-премьер Филат

КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ), экс-премьер Владимир Филат заявил, что перевозка переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) через молдавскую границу свидетельствует о провале механизмов, которые должны обеспечивать нейтралитет республики.

Румынский телеканал Digi24 сообщал, что таможня Румынии в четверг задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Позднее стало известно, что среди обнаруженного вооружения были ПЗРК. По результатам этой таможенной проверки в Молдавии возбуждено уголовное дело.

"Когда грузовик, нагруженный зенитным вооружением переносными ракетами класса "земля-воздух пересекает границу Республики Молдова, а государственные институты не замечают ничего, мы уже не говорим о простой бюрократической ошибке. Речь идет о глубоком разрыве в механизмах, которые должны защищать фундамент нашего государства: нейтралитет", - написал Филат в Telegram-канале.

По словам политика, обнаружение ПЗРК на румынской стороне "показывает, что государственные институты не контролируют, что пересекает границу", что, как он отметил, "ставит под сомнение способность страны защищать собственный нейтралитет".

Политик добавил, что рейс с вооружением ставит вопросы о контроле на всех уровнях.

"Настоящий кризис не внешнеполитический, а внутренний: нейтралитет Молдовы подрывается не только обстоятельствами, но и некомпетентностью либо соучастием. Теперь все силовые структуры, спецслужбы, пограничная полиция, таможня находятся под прожектором. И вопросы предельно просты: Как грузовик пересек границу? Кто проверил документы? Почему никто не заметил содержимого? Было ли соучастие? Сколько подобных перевозок прошло незамеченными?" - подчеркнул Филат.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.